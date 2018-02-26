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Европейский парламент

Продление санкций против россиян отложено: источник в ЕС

© Sputnik. Алексей Витвицкий
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Индивидуальные санкции против людей, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, ввели в марте 2014 года.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Формальное решение о продлении санкций против российских граждан и юридических лиц Евросоюз сегодня не примет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

"Это связано с особенностями национальной процедуры", — уточнил источник.

Внешнеполитические решения, в том числе решения о наложении санкций Евросоюз принимает единогласно. Наряду с этим в некоторых странах необходимо заручиться формальным согласием парламента или кабинета министров, которое обычно не влияет на само решение, но может затянуть сроки его принятия.

Неделей ранее комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) согласовал продление на полгода индивидуальных санкций, истекающих 15 марта. Состав списка при этом останется неизменным, новшества коснутся лишь данных некоторых его фигурантов. Предполагалось, что формально ограничения продлят в понедельник без обсуждения.

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Индивидуальные санкции против людей, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, ввели в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевают на полгода.

Список постоянно расширялся за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, а также за счет российских политиков и юридических лиц.

В настоящее время писке значатся 150 физических и 38 юридических лиц.




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