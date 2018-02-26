Искусственный глаз: гарвардские ученые разработали металинзу

Металинза - искусственная мышца из полимеров и электродов, который способен корректировать дефекты спектра видения.

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Искусственный глаз с электронным управлением разработали ученые из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардcком университете (SEAS), сообщает РИА Новости со ссылкой на The Harvard Gazette.

Изобретение представляет собой металинзу квадратной формы и искусственную мышцу из полимеров и электродов. Такой искусственный глаз работает по принципу человеческого — фокус наводится при растяжении и сжатии линзы — и различает окружающие объекты.

Это изобретение способно корректировать дефекты спектра видения, например, астигматизм.

Ученые пояснили, что их изобретение может применяться не только в офтальмологии, но и в микроскопах и очках виртуальной реальности.