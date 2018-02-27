Минфин США пообещал новые санкции против России в ближайший месяц

Сейчас в отношении России в Соединенных Штатах принят либо готовится к принятию целый ряд санкций в связи с ситуацией в Крыму, в Донбассе, а также из-за "вмешательства" в выборы.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые ограничительные меры против России введут в течение 30 дней, сообщает РИА Новости.

"Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые", — сказал министр, слова которого цитирует в Twitter корреспондент агентства Блумберг Салеха Мохсин.

Еще в конце января, после публикации так называемого "кремлевского доклада", Мнучин на сенатских слушаниях не смог назвать точных дат введения новых санкций и заявил, что будет осторожен в предположениях, так как нужно "проделать много работы".

На требования о более решительных мерах против России и ее руководства Мнучин ответил: "Очевидно, есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций".

Санкции США против России

Сейчас в отношении России в Соединенных Штатах принят либо готовится к принятию целый ряд санкций в связи с ситуацией в Крыму, в Донбассе, а также из-за "вмешательства" в выборы.

В августе 2017 года Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. Осенью Белый дом представил перечень лиц и организаций в российском оборонном и разведывательном секторе, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

Выполняя принятый прошлым летом закон, минфин США 29 января опубликовал "кремлевский список", куда вошли практически все представители руководства России и крупные российские предприниматели — более 200 человек. Доклад не влечет за собой автоматического введения санкций против них, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем.