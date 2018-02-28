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Альдона Цкуа

Абхазская оперная певица Альдона Цкуа выступит на концерте в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Певица из Абхазии Альдона Цкуа участвовала в шестом телевизионном музыкальном проекте "Голос", ее наставником был Александр Градский.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Концерт "Во имя женщин", приуроченный к Международному женскому дню пройдет 7 марта в Театральном музее имени Бахрушина. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала абхазская оперная певица Альдона Цкуа.

На концерте Цкуа в дуэте споет с югоосетинской оперной певицей Лали Хабаловой.

"Будем петь два сопрано. Обычно поют меццо-сопрано и сопрано, а у нас впервые такое, что в дуэте будут петь два сопрано. Я бы сказала, риск некоторый. Но думаю, что это будет очень интересно для слушателей. Это первый наш концерт. Хотим сделать такой тандем осетинско-абхазский", — рассказала Альдона Цкуа.

Певица раскрыла и некоторые творческие планы.

"У нас еще очень интересные проекты впереди, в числе которых концерты и в Южной Осетии, и в Абхазии", — уточнила Цкуа.

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По ее словам на концерте 7 марта также будет приглашенный молодой оперный певец Тимур Сланов, победитель проекта "Синяя птица" на канале Культура.

"А вечер будет вести Орхан Султан, модельер, который одевает оперных див, таких как Хибла Герзмава, Вероника Джиоева, Анна Нетребко, Екатерина Семенчук", — перечислила Альдона Цкуа.

Она уточнила, что программа концерта "Во имя женщин" классическая —  прозвучат произведения композиторов-классиков Верди, Почини, Чайковского, Рахманинова,

"Будут и неаполитанские песни. А также прозвучит песня Пахмутовой "Нежность". Этим хотим отдать дань памяти Дмитрия Хворостовского", — сказала оперная певица. Альдона Цкуа поделилась планами на будущее. Она рассказала, что 2 марта будет выступать с Лали Хабаловой на юбилейным концерте Вячеслава Зайцева, который пройдет в театре Надежды Бабкиной.

"Мы споем с Лали дуэтом и будем в нарядах Вячеслава Зайцева", — заметила она.

Певица из Абхазии Альдона Цкуа участвовала в шестом телевизионном музыкальном проекте "Голос", ее наставником был Александр Градский.




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