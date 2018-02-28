Россиянок с детьми вызволили из плена в Ираке

В течение полугода о плененных женщинах и их детях ничего не было известно. Освобожденные из плена 25 человек, помещены в Багдадскую тюрьму, где будут ожидать решения суда.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Женщин с детьми власти Ирака вызволили из плена и поместили в женскую тюрьму в Багдаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека при главе Чечни и рабочей группы по поиску и возвращению на родину российских детей и женщин из зоны ближневосточного конфликта Хеду Саратову.

В сообщении уточняется, что 25 освобожденных из плена женщин, в тюрьме будут дожидаться суда.

По словам российского сенатора, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби, о судьбе этих женщин в течение полугода ничего не было известно. О том, что их удерживали отряды народного ополчения Ирака, стало известно недавно.

"Сегодня буквально мы получили информацию, что 25 женщин с детьми перевезли из Мосула, где они находились в плену вооруженных формирований "Хашд-аль-Шааби", в официальную тюрьму Багдада", — сообщила Саратова.

Она уточнила, что в плену женщин вместе с их малолетними детьми держали "в нечеловеческих условиях".

© AP Photo. Vadim Ghirda Более восьмисот мирных жителей погибло от ударов коалиции во главе с США

"К счастью, они освобождены, в тюрьме хотя бы условия содержания другие, и теперь российская сторона может отслеживать их судьбу. Они должны предстать перед иракским судом, который установит степень вины этих женщин", — отметила Саратова.

Саратова подчеркнула, что, по неофициальной информации, различные военизированные формирования удерживают еще десятки женщин — вдов боевиков исламского государства, плененных после освобождения сирийских и иракских городов.

Более ста женщин и детей из Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также Казахстана и Узбекистана. Из Ирака и Сирии уже вернулись на родину.

Власти Ирака ужесточили процедуру возвращения россиянок, побывавших на территории ИГ, согласно которым включая девочек в возрасте от 14 лет, обвиняются по двум статьям — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака.

Решение багдадского суда определит судьбы женщин и их детей.