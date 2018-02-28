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Старт продаж iPhone X начнется в России 3 ноября

Взломать продукт от Apple: израильские хакеры нашли уязвимость в гаджетах

© Sputnik. Александр Вильф
Новости
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Израильские специалисты утверждают, что им "подвластен" любой гаджет Apple.

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. Специалисты фирмы Cellebrite в Израеле утверждают, что могут обойти защиту любого смартфона Apple, сообщает РИА Новости. Однако, компания пока не выступила с официальным заявлением об этом, несмотря на это, источники журнала Forbes утверждают, что программисты из Петах-Тиквы научились взламывать гаджеты на базе iOS 11 и более ранних версий операционной системы.

Логотип компании Apple на стене фирменного магазине на 5-й авеню в Нью-Йорке.
© Sputnik. Наталья Селиверстова
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В своем буклете компания Cellebrite рекламирует свои услуги: документ подтверждает, что программисты готовы взяться за разблокировку iPhone, iPad и iPod разных версий. Источник журнала в американской полиции утверждает, что хакеры также нашли уязвимость на iPhone 8 и, возможно, на iPhone XВ.

В Forbes вместе с тем заявили, что израильская компания активно сотрудничает с правительством США.

В 2016 году суд в Лос-Анджелесе постановил, что Apple должна помочь следствию получить доступ к данным смартфона стрелка из Сан-Бернардино, однако разработчик решил обжаловать это решение. В итоге ФБР отозвало иск и обратилось к сторонним хакерам. Тогда СМИ сообщали, что бюро воспользовалось услугами израильской компании Cellebrite.




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