МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

Членство ОКР в Международном олимпийском комитете было приостановлено 5 декабря 2017 года, за два месяца до начала Олимпиады в Пхенчхане.

СУХУМ, 28 фев —Sputnik. Членство Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете (МОК) восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, не связанных друг с другом.



Членство в этой организации было приостановлено 5 декабря 2017 года, за два месяца до старта зимней Олимпиады в Пхенчхане. Исполком МОК 5 декабря принял решение временно отстранить ОКР.

Российских атлетов допустили до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) и выступали под олимпийским флагом.

Решение было принято на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о "государственном вмешательстве" в российскую антидопинговую систему.

В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы" найдено не было. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.

Российские олимпийцы на Играх-2018 завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.