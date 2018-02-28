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Глава МИД России Сергей Лавров на конференции по разоружению в Женеве

Лавров: США готовят вооруженные силы Европы к ядерной атаке против России

© Фото: МИД России
Новости
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Россия, как ответственный и последовательный сторонник разоружения, сократила свой ядерный арсенал на 85% по сравнению с пиком холодной войны, заявил Лавров на конференции по разоружению в Женеве.

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. США готовят вооруженные силы европейских стран к применению тактического ядерного оружия против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лавров на конференции по разоружению в Женеве.

Дональд Трамп
© AFP 2018/ Nicholas Kamm
Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерное оружие США

Глава российского МИД обратил внимание на то, что сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" препятствуют разоружению.

По его словам, в рамках этих миссий, грубо нарушающих Договор о нераспространении, неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских ядерных боеприпасов.

"Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", — сделал вывод Лавров.

Глава МИД отметил, что у России нет развернутого тактического ядерного оружия и она не отрабатывает его применение.

"Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории. В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе — не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция", — добавил он.

При этом Лавров выразил надежду, что европейцам удастся сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия массового уничтожения, причем принадлежащего единственному государству, которое уже применило его против жителей Хиросимы и Нагасаки.




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