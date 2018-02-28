Фестиваль оркестра народных инструментов абхазов и адыгов пройдет в Сухуме

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Амра Амичба. Народные мелодии на инструментах абхазов, адыгов и абазин прозвучат на фестивале в Сухуме. Об этом на пресс-конференции в Sputnik сообщил директор Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия.

"Фестиваль создан в целях развития и сохранения народных инструментов, приобщения молодежи к этим инструментам, их популяризации, а также сближения культур наших братских народов", — отметил он.

Для участия в фестивале в Абхазию приехали мастер-изготовитель адыгских народных инструментов, заслуженный художник Республики Адыгея Замудин Гучев и руководитель театра адыго-абхазской музыки и танца "Bzabza" Зубер Еуаз.

"Молодежь стремится к своим корням. В театре абхазо-адыгской музыки и танца профессионалы, которые любят импровизацию в разных стилях. Но при этом мы не отходим от своих корней – это старинная адыгская, абхазская и абазинская музыка, также делаем современные аранжировки", — отметил Зубер Еуаз.

По его словам некоторые инструменты усовершенствованы.

"Из двухструнного инструмента сделали четырехструнный, а в начале 21 века стал уже и шестиструнным. Поставил еще датчики звука, так как инструмент вышел на большую сцену, и он не справляется с теми задачами, которые ставятся перед ним. Пришлось его дальше совершенствовать вместе с Замудином Гучевым", — рассказал Еуаз.

В рамках фестиваля в сухумском Государственном училище культуры состоялась презентация книг Замудина Гучева об адыгских народных инструментах, а также мастер-класс для студентов и преподавателей.

"Рад быть в вашем доме. Сегодня мы должны обучать слушателя так же, как зрителя учат слушать оперу. Традиционное искусство связано с песнопением, а песнопение — это родной язык. Песнопение вызывает любовь к родному языку, земле, морю, реке. Я пытаюсь это донести, буду рад, если это почувствуют зрители завтра на концерте", — сказал Гучев.

По словам Нури Кварчия, впервые Республиканский фестиваль оркестра народных инструментов "Апхиарца" пройдет в формате конкурса.

"Соревновательность сопряжена с большой ответственностью, — уверен Кварчия, – Не будет развития, если не будет определенного состязания в профессионализме".

В Абхазской Государственной филармонии имени Раждена Гумба 1 марта пройдет VIII Республиканский фестиваль оркестра народных инструментов "Апхиарца".

Начнется фестиваль вечером в 18:30.