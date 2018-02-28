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Разведывательное управление Абхазии: Грузия наращивает военную мощь

Sputnik
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В Министерстве обороны Республики Абхазия прошло расширенное заседание по итогам работы за февраль 2018 года и определению задач на март 2018 года.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Грузия наращивает свою военную мощь и уже увеличила затраты на приобретение оружия, отметил в своем отчете начальник разведывательного Управления Минобороны Абхазии полковник Тимур Кортава.

"Наблюдается активизация военных поставок и вооружения в Грузию. В частности, за последние два месяца Грузия закупили у Франции средства противовоздушной обороны, получена первая партия противотанковых комплексов, а так же идет поэтапная замена стрелкового вооружения советского производства, еще находящегося на вооружении", — сказал Кортава.

Он добавил, что в рамках рекомендации НАТО, бюджет Минобороны Грузии на 2018 год приведен в соответствие со стандартами этого военного альянса и составляет 2,2% от ВВП. В сумме – это свыше 300 миллионов долларов.

В 2018 году Грузия планирует потратить 20% от ее бюджета на закупку вооружения, что на 16% больше, чем в 2015 году.

Боевики
© Sputnik. Артур Габдрахимов
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"В рамках военного сотрудничества с НАТО ведется активная подготовка вооруженных сил Грузии при участии иностранных инструкторов. В частности, за последний месяц в школе Нацгвардии проведены тактические учения под руководством норвежских инструкторов. На протяжении месяца проводились учебные курсы горной подготовки французскими инструкторами. С 20 по 28 февраля проведены курсы обучения военнослужащих инженерной бригады по радиационной, химической и биологической защите под руководством инструкторов из Германии", — доложил Кортава и подчеркнул, что с 5 февраля 2018 года в Объединенном центре обучения НАТО американские военные проводят курсы по логистике для военнослужащих Грузии.

Начальник разведывательного Управления Минобороны Абхазии добавил, несмотря на то, что пятая статься устава НАТО исключает вступление в альянс государств, имеющих территориальные проблемы, вхождение Грузии в состав НАТО возможно путем временного изменения пятой и шестой статей устава этого военного блока. Тем более, отметил Кортава, такое уже было в случае с Турцией и Греции.

По мнению полковника, складывающаяся международная военно-политическая обстановка направленная на сдерживание России, может способствовать сближение Грузии с НАТО.




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