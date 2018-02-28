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Президент РФ В. Путин встретился с канцлером Австрии С. Курцем

Путин о связях с Европой: не должны зависеть от политической конъюнктуры

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
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На двусторонней встрече глав России и Австрии Владимир Путин подчеркнул готовность РФ в налаживании социально-экономических связей с европейскими странами.

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. Многовековые экономические связи между Россией и Европой ставить в зависимость от политической конъюнктуры является ошибкой и имеет плохую перспективу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, у нас ведь не просто хорошие и давние отношения с европейскими странами, ну, например, с Австрией: они носят глубинный характер, в глубину веков уходят наши отношения. И, конечно, ставить в зависимость от текущей политической конъюнктуры вот эти связи, которые складывались столетиями, это ошибка и плохая перспектива", — сказал Путин на пресс-конференции. 

Президент также подчеркнул готовность России в налаживании двусторонних социально-экономических связей с европейскими странами.

"Мы со своей стороны готовы делать все, чтобы эту ситуацию исправлять", — заключил Путин.

Он также отметил, что Россия на протяжении 50 лет вносила весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, это подтверждает репутацию РФ как надежного поставщика энергоресурсов.



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