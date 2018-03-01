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Роддом. Архивное фото.

Путин: важной задачей должно стать обеспечение устойчивого роста населения

© Sputnik. Игорь Зарембо
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Послание Федеральному Собранию, которое началось 1 марта в полдень, носит ежегодный характер.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Демографические проблемы России в ближайшие годы могут стать серьезным ограничением для роста экономики страны, заметно снизят количество трудовых ресурсов, в связи с чем в предстоящие десятилетия важной задачей должно стать обеспечение устойчивого роста населения, заявил  в четверг президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Сегодня демографические потери 1990-х неминуемо дают о себе знать, и, прежде всего, снижение рождаемости. Семьи начинают создавать малочисленные поколения 1990-х годов — это просто объективная данность. У демографической проблемы есть и экономическое измерение. В 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион, в ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста. Не будет трудовых ресурсов", — сказал Путин в четверг, выступая с посланием Федеральному собранию.

Президент подчеркнул, что необходимо ответить на эти вызовы и обеспечить в предстоящие десятилетия устойчивый рост численности населения России.




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