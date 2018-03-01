Путин: за последние годы Россия нарастила потенциал в научной сфере

Путин заявил, что необходимо уделить внимание генетике, а также закрепить лидерство российских ученых в математике.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. В своем ежегодном послании Федеральному собранию России президент Владимир Путин также затронул сферы развитие науки, сообщает РИА Новости.

"В полную силу должны заработать образовательные центры, в ряде городов они уже есть", — сказал президент.

"За последние годы Россия нарастила потенциал в научной сфере. Но надо выходить на новый уровень", — добавил он. Президент также отметил, что в стране создадут два ускорителя частиц и нужны собственные цифровые платформы.

"Российская молодежь доказывает свое лидерство в научной сфере. Юные россияне заработали на международных олимпиадах 38 медалей", — рассказал Владимир Путин.

Президент России обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Выступление впервые проходит в Манеже, а не в Кремле.

