Путин: ни у кого нет такого оружия, как у России

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о сверхзвуковом оружии, сообщает РИА Новости.

"Обладание подобного рода вооружением очень важно, оно "идеально" и практически неуязвимо, его хотят себе все западные страны. Дальность нового оружия неограниченна, траектория непредсказуема", — сказал Путин.

Владимир Путин отметил, что в России разработаны беспилотные аппараты, которые кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. "Это просто фантастика", — говорит Путин.

© Фото: МИД России Лавров: США готовят вооруженные силы Европы к ядерной атаке против России

Ни у кого другого такого оружия пока нет, отметил президент. А когда появится, "наши ребята придумают что-то новое", добавил он.

"Никакие системы ПРО нам теперь не помеха", — заявил Путин.

Путин вспомнил свою цитату из 2004 года о том, что России нужно оружие, которого нет ни у кого в мире. Но тогда Москву никто не слушал.

"Послушайте сейчас", — сказал глава государства.

Настоящим прорывом является оружие с планирующим крылатым блоком, рассказал президент.

Новое оружие сможет маневрировать в плотных слоях атмосферы. Оно будет практически неуязвимым. Скорость будет гиперзвуковой.

Президент России обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Выступление впервые проходит в Манеже, а не в Кремле.

