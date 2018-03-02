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США планируют провести испытания гиперзвукового оружия в 2019 году‍

© Sputnik. Павел Лисицын
Новости
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Необходимость создания такого оружия объясняется конкуренцией с Россией и Китаем, отметили в Управлении перспективных исследовательских проектов США.

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Пентагон заявил, что ведет работу в области гиперзвуковых технологий. Испытания оружия такого типа начнутся в 2019 году, сообщает РИА Новости.

Пентагон.
© AFP 2018/
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"Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай", — заявил глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Стивен Уокер.

Он отметил, что разработкой гиперзвукового оружия уже несколько лет занимается его управление совместно с ВВС, НАСА, сухопутными силами и ВМС. Он также добавил, что эта задача стоит в приоритете.

Ведомство еще осенью попросило увеличить бюджет на исследования в этой области, сказал Уокер.




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