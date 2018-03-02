Слушателями курсов Дипакадемии России смогут стать дипломаты Абхазии

Очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации МИД России и МИД Абхазии прошли 1 марта 2018 года в Москве.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Дипломатическая академия МИД России готова организовать в 2018 году очередной курс повышения квалификации для абхазских слушателей, информация об этом появилась на официальном сайте посольства Абхазии в России в пятницу 2 марта.

"Состоялась встреча статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия Игорем Ахба, которой предшествовали консультации в Четвертом департаменте стран СНГ. Были обстоятельно обсуждены актуальные аспекты двусторонних отношений с акцентом на межмидовское взаимодействие. Российская сторона сообщила о готовности Дипломатической академии МИД России организовать в текущем году очередной курс повышения квалификации для абхазских слушателей", — говорится в сообщении.

Пресс-служба посольства Абхазии в России так же сообщила, что в ходе консультаций были рассмотрены планы совместных мероприятий в честь десятилетия установления дипотношений между Россией и Абхазией.

Особое внимание было уделено теме политического и практического сотрудничества двух стран в региональных и международных делах. При активном содействии России Абхазия продолжает успешно расширять международные контакты, несмотря на все усилия Грузии и ее западных покровителей помешать этому, говорится в сообщении.