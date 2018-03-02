Автостоп абхазского путешественника: как я стала поклонницей Дениса Саманба

О том, как проходит зимний автостоп из Владивостока в Москву абхазского путешественника Дениса Саманба, почему он застрял на многотонной фуре на горном перевале, и о том, как он настраивал корреспондента Амру Амичба на написание репортажа, читайте в материале Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik

Заразить идеей

"Если вы проникнитесь идеей и безумием моей затеи, то я не сомневаюсь, что получите удовольствие и напишите крутой репортаж", — предложение Дениса из российского севера, как ушат холодной воды в теплом офисе в Сухуме, отрезвляет и бодрит.

© Sputnik Илона Хварцкия Понять Россию "умом" и измерить не "аршином"

Проехав автостопом из девяти тысяч километров уже почти половину пути из Владивостока в Москву, Денис Саманба полон сил и положительной энергии, которая передается даже при общении в мессенджере.

"Так что, пусть все получится!", — написал Денис и начал рассказывать подробности и секреты зимнего автостопа.

"С вечера 26 февраля я в пути, четвертые сутки подхоят к концу и проехал 4000 километров. Автостопщики со стажем говорят, что это очень много. И я круто иду. Но все сходятся во мнении, и местные, и автостопщики, и водители, что автостопом зимой из Владика в Москву – это абсолютное безумие, и они о таком не слышали. Меня, конечно, эта реакция радует", — признался Денис.

Абхазский путешественник рассказал особенности его зимнего автостопа: Саманба не останавливается в гостиницах на ночлег, у него нет знакомых по пути следования и он ничего не знает про свой маршрут. С собой у Дениса с собой термобелье, штаны и кофта, флисовые штаны и шарф.

"Пока их не использовал ни разу, не было потребности. Сплю по возможности, максимум час-два в машинах. В целом чувствую себя превосходно, куча сил. Вот один раз принял душ по дороге и скоро еще раз приму. Зубы чищу, бреюсь. Прям нравлюсь себе как выгляжу. Бодрячком. Вчера пробежал три километра при – 32 градуса, и могу сказать, что футболисты слабаки, что отказываются играть в —15, —20 градусов. Я бы с кайфом и —32 играл — я про ощущение организма реакцию на холод. Я-то не знал, как отреагирует организм", — делиться впечатлениями Денис Саманба.

Он признался, что поначалу было опасение, что возможно не преодолеет дорогу и придется завершить путь.

"Но процесс пошел, я сам по себе максималист, люблю доводить дела до конца. Мне стало интересно, а что же будет, если не останавливаться, двигаться вперед. Втянулся, мне очень понравилось и проживаю не похожую ни на что маленькую отдельную жизнь. Меняет это человека и запомнится навсегда. Четверо суток в пути, но кажется, что гораздо больше, потому что столько слышал историй, столько видел народа, — вдохновенно замечает Денис. — Бывают моменты отчаяния, когда 4-5 часов стоишь, голосуешь и ни одна машина не останавливается. От досады начинаешь думать, ну что ты делаешь!"

© Фото: предоставлено Денисом Саманба Федеральная трасса из Владивостока до Москвы проходит по самым неожиданным местам - например, через городок Слюдянка, который находится прямо у озера Байкал

По словам Саманба, обычно водители подвозят голосующих на дорогах с мая по сентябрь.

"Они понимают, что никто автостопом заниматься зимой не будет, думают, что я не путешественник, и опасаются меня. Представьте: зима, мороз, ветер и одинокий человек среди тайги. среднестатистический человек перестрахуется и не остановит. Но этот минус дал обратный плюс: те водители, кто не в теме автостопа и кто не тормозит летом, потому что "не пропадут, как-то доберутся", видя зимой человека на трассе не имеют морального выбора перед собой не остановиться, так как понимают, что потолок на таком морозе — несколько часов. И часто меня спасало", — отметил Денис.

Утро путешественника

С утра 2 марта Денис Саманба был между Улан-Удэ и Иркутском в районе озера Байкал. По словам Саманба, его подвозили уже двадцать разных людей.

© Фото: Денис Саманба Рассвет в Улан-Удэ

"Мне повезло, потому что недалеко от Улан-Удэ меня подобрал добрый человек на фуре груженой. Такие фуры обычно не останавливаются обычно, но вот он решил меня подобрать. Познакомились, разговорились, он едет еще дальше Красноярска, до Кемерово, — сказал Денис. — Из-за непогоды застряли на груженой фуре общим весом 39 тонны. Но быстро сработали дорожные службы, дорогу почистили и посыпали. Рядом с Байкалом сложный горный перевал, и половина груженных фур не могут подняться. Перевал напоминает джубговский перевал, а рядом Байкал замерзший. Невольно проводишь аналогию с Рицей".

Саманба поделился, что открыл для себя новый мир и узнал множество нюансов управления большегрузными машинами и про жизнь дальнобойщика.

© Фото: Денис Саманба Большой Невер, 1000км до Читы. с 2:00 до 7:15 пытался стопить, параллельно греясь в придорожном кафе. Разница уже 6 ч с Сухумом

"Любил в детстве смотреть российский добрый серил "Дальнобойщики". Но просмотр многих серий не дал близко и того, что ощутил за несколько суток пути, на практике столкнулся с их реальными историями и проблемами. Очень тяжелая профессия, требующая максимальной самоотдачи и ответственности управлять крупногабаритной машиной, где груза на десятки миллионов рублей", — отметил Саманба.

© Фото: Денис Саманба Одинокая заправка под Читой - вокруг одни поля и холмы

Вечер пятницы

Договорились с Денисом созвониться к вечеру пятницы. Сейчас абхазский путешественник в 925 километрах от Красноярска.

"После Иркутска видели в пути ЧП: навстречу фуре из Красноярска ехал лесовоз, у которого на ходу колесо, как ядро, полетело прямо в фуру. Удар пробил радиатор, лобовое, погнул рулевую. Машина сразу ушла в кювет. Водитель был пристегнут, говорят, что это спасло ему жизнь и сейчас в больнице, жить будет, — рассказал о происшествии Саманба. — Кстати, я один из немногих чудаков в Абхазии, кто пристегивается. Когда я за рулем, часто слышал: "Ты боишься, что ли?" или, когда я на пассажирском: "Не доверяешь?". Но дело-то не в этом. Раз производитель счет нужным вложить огромные суммы в улучшения безопасности автомобиля и теперь мы может бесплатно пользоваться этим благом и понижать вероятность ущерба себе при авариях, то почему бы этим не воспользоваться. Я всегда советую пристегиваться".

Путешественник признался, что самое сложное – это сидеть в бездействии, пока большегрузная машина преодолевает километры дорог.

© Фото: предоставлено Денисом Саманба На повороте на Биробиджан - центр Еврейской автономной области России. Стоял на трассе 45 мин

"Нравится ходить вдоль трассы. Но проблема в том, что долго не погуляешь из-за морозов и ветра. Но и суть в том, чтоб ехать и приближаться к дому. Я не привык долго сидеть на месте, а здесь сижу часами, не вставая. То есть ехать и видеть все — круто, но именно от физическое сидения не отдыхаю, а наоборот, очень устаю. Но фура – высокая машина, хороший обзор и мне как путешественнику, который хочет снять фото и видео на ходу, повезло, — сказал Денис. — Читаю сейчас "Джека Лондона" Мартина Идена. Когда закачивал книги в читалку, которую купил специально для этого путешествия, то выбрал ряд книг, которые всегда хотел прочесть, но руки не доходили. "Мартин Иден" очень в тему моей жизни и моего путешествия, провожу параллели. Прямо сейчас читаю".

Саманба рассказал, что его в гости приглашают люди, которые узнали о его путешествии по российскому северу.

"Мне пишут подписчики Sputnik Абхазия, люди, которые когда-то отдыхали в Абхазии, пишут знакомые и незнакомые люди из Абхазии и России. Предлагают остановиться у них в разных городах, и русские, и абхазы, — отметил Денис. — Хотел бы сказать Sputnik Абхазия спасибо, который поддержал информационно и дал мне возможность попробовать свои силы в творчестве, я начал писать. Благодаря Sputnik, раскрыл себя с этой стороны. А по приезду сделаю фотовыставку, потому что фотографий много крутых накопилось, которыми хочется поделиться со всеми, чтоб побольше людей узнало про красоты зимней России".

Надеюсь, теплота этого материала, просмотры и комментарии читателей Sputnik в какой-то мере согреют Дениса Саманба на зимних дорогах российского бескрайнего севера при холоде минус тридцать. Поддержка солнечной Родины ему нужна, не скупитесь на комментарии в социальных сетях, Денис все читает.

Абхазия скрестила пальцы за абхазского путешественника. А с сегодняшнего дня среди поклонников Дениса Саманба плюс один болельщик.