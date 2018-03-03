Россия завершила испытания ядерной энергоустановки для ракет

Такие технологии сегодня разработаны и реализуются только в России, сообщил военно-дипломатический источник.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik. Испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов завершились в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

© Sputnik. Сергей Пивоваров Путин отменил мировую войну

По словам источника, в прошлые годы Москва специально отправляла Западу "сигналы" о тщетности их попыток нейтрализовать своими системами ПРО ее стратегический потенциал. Именно поэтому несколько лет назад была организована утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности.

"Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно. С тем чтобы побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности", — заявил источник.

Однако, добавил он, вместо того, чтобы приступить к переговорам по обеспечению глобальной безопасности, западные страны, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать российские сигналы.

Он подчеркнул, что Россия не выходила из ключевых договоров, обеспечивающих необходимый паритет и взаимное стратегическое сдерживание с 1970-х годов.

"Это был их выбор и очередное проявление стратегической слепоты в отношении России и ее возможностей", — заключил источник, напомнив, что одна из важных мыслей в послании президента Владимира Путина Федеральному Cобранию заключалась в том, чтобы не разгонять новую гонку вооружений, а вместе искать пути, чтобы сберечь мир.