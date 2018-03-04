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Вино и шоколад помогают против вирусов и старения, выяснили ученые

© Fotolia/ M.studio
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Американские ученые выявили неожиданную пользу от природного антиоксиданта ресвератрола

СУХУМ, 4 мар — Sputnik. Фенольное соединение ресвератрол, содержащееся в винограде и какао, обладает антивирусным эффектом, заявили ученые из американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Аэлита Шакая
© Sputnik
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Как отмечает РИА Новости, исследователи добавляли ресвератрол в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. Инфекционный агент имеет сходство с опасным вирусом натуральной оспы, но не считается смертоносным, поэтому он зачастую используется в качестве модельного объекта. Как выяснилось, высокое содержание ресвератрола в клетках не давало вирусам размножаться на ранних стадиях заражения.

Ресвератрол — природный антиоксидант, который есть у некоторых растений. С его помощью растения защищают себя от грибов и бактерий. Природный фитоалексин есть в кожуре винограда, в орехах, чернике и какао.

Ранее группе британских ученых удалось найти новый способ омоложения стареющих клеток, способствующих развитию возрастных заболеваний.

Исследователи выяснили, что ресвератрол стимулирует активность факторов сплайсинга — "созревания" матричной РНК. После использования ресвератрола стареющие клетки начали омолаживаться — у них восстанавливался цикл деления и увеличивалась длина теломер.

По мнению ученых, это открытие потенциально позволит человеку стареть более безболезненно. Как считают исследователи, терапия, основанная на использовании растительных фенолов, поможет бороться с сердечными и раковыми заболеваниями, болезнями Паркинсона и Альцгеймера.




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