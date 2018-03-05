"Оскар" - 2018: триумфы и неудачи

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Церемония вручения наград киноакадемии США "Оскар" состоялась в ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе. Главную награду завоевал фильм "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо, мексиканец также забрал статуэтку за лучшую режиссуру. Российский режиссер Андрей Звягинцев остался без наград, передает РИА Новости.

Ведущим церемонии вручения "Оскар" наград второй год подряд выступает комик Джимми Киммел.

"Форма воды"

Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Победу Гильермо дель Торо посвятил всем молодым режиссерам.

​Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года — актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти, которым в прошлом году "не повезло" — они вскрыли не тот конверт и ошибочно провозгласили мюзикл "Ла-ла-ленд" победителем, тогда как киноакадемики присудили победу фильму "Лунный свет".

На главную награду "Оскара" в категории "Лучший фильм" в этом году претендовали девять картин: "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

© AFP 2018/ ROBYN BECK Оскароносцы 2018: темные лошадки и очевидные фавориты

"Форма воды" — история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории, являлась лидером по числу номинаций, была представлена в 13 категориях.

Гильермо дель Торо также завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за режиссуру.

В категории "Лучший режиссер" были также представлены Кристофер Нолан за фильм "Дюнкерк", Джордан Пил с его режиссерским дебютом "Прочь", Грета Гервиг за "Леди Бёрд" и Пол Томас Андерсен за "Призрачную нить".

Для дель Торо это четвертая номинация на "Оскар" и первая победа.

Французский композитор Александр Депла завоевал награду "Оскар" за музыку к картине "Форма воды".

Лучшая мужская и женская роли

Актер Гэри Олдман завоевал премию "Оскар" за "Лучшую мужскую роль". Для 59-летнего британского актера, исполнившего Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена", это вторая номинация на "Оскар".

"Кино — это сила, которая поглотила меня, молодого парня из Лондона и подарила надежду и силу", — сказал актер в своей речи.

В этой категории конкуренцию Олдману составили Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."). Олдман ранее завоевал "Золотой глобус", премию актерской гильдии США и награду BAFTA.

"Оскар" за лучшую женскую роль получила исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд.

В этой категории также были представлены актрисы Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Мерил Стрип ("Секретное досье").

Для Макдорманд, исполнившей роль Милдред Хейс, добивающейся правосудия после убийства своей дочери, это пятая в карьере номинация на "Оскар" и вторая победа, в 1997 году она завоевала "Оскар" за фильм "Фарго".

Актеры второго плана

Сэм Рокуэлл получил премию "Оскар" за роль второго плана в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В этой категории были также представлены Уиллем Дефо ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира").

Эллисон Дженни завоевала "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Тоня против всех". Церемония вручения престижной награды проходит в Лос-Анджелесе. За победу в этой категории также боролись Мэри Джей Блайдж ("Ферма Мадбаунд"), Октавия Спенсер ("Форма воды"), Лори Меткалф ("Леди Берд") и Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить").

"Фантастическая женщина" обошла "Нелюбовь"

Фильм чилийца Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина" завоевал премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

​В этой категории также соперничали "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, а также венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди.

"Фантастическая женщина" получила "Серебряного медведя" Берлинале в 2017 году.

Фильм о допинг-скандале в РФ получил "Оскар"

Документальный фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России завоевал премию киноакадемии США "Оскар".

"Да, этот фильм о России, но что важнее, он о необходимости говорить правду", — сказал режиссер картины, получая награду. Он посвятил ее экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, откровения которого легли в основу его картины. Режиссер заявил, что жизнь Родченкова "находится в опасности".

За награду в документалистике также боролись французская лента "Лица, деревни", датско-сирийский фильм о войне "Последние люди в Алеппо", американский фильм "Abacus, достаточно маленький, чтобы посадить" о судебной тяжбе маленького районного банка с США, а также "Стронг Айленд", в котором режиссер Янс Форд поднимает тему расового неравенства в Америке на примере жестокого убийства ее брата и бездействия полиции и правосудия.

Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил после вручения награды фильму "Икар": "По крайней мере, сейчас мы знаем, что Путин не вмешался в это соревнование".

Родченков в 2016 году рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного международного скандала. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Другие победители

"Тайна Коко" получила "Оскар" как лучший полнометражный мультипликационный фильм. Создатели посвятили награду "народу Мексики".

В этом году в категории "Полнометражный анимационный фильм" были также представлены представлены "Босс-молокосос", "Фердинанд", "Добытчица" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".

Фильм "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball) пятикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Кобе Брайанта завоевал награду киноакадемии США в категории "Короткометражный анимационный фильм".

© Sputnik Аракс Саргсян Оскароносцы-рекордсмены

За награду также боролись "Вечеринка в саду" (Garden party), "Лу" (Lou), "Пустое место" (Negative space) и "Хулиганские сказки" (Revolting Rhymes).

"Дорогой баскетбол" — анимационная версия стихотворения, которое Брайант написал в 2015 году для портала Players Tribune, чтобы сообщить о завершении профессиональной карьеры. Участие в создании фильма принимали художник-мультипликатор Глен Кин, работавший над мультфильмами студии Disney "Русалочка", "Красавица и чудовище" и "Аладдин", и пятикратный лауреат "Оскара" композитор Джон Уильямс. Сам Брайант также прочитал закадровый текст.

Джордан Пил завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за оригинальный сценарий к фильму "Прочь". Пил, который также номинирован на награду за режиссуру, обошел в гонке за награду сценаристов фильмов "Леди Берд", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Любовь-болезнь".

"Это значит для меня очень много, я бросал писать этот сценарий раз двадцать, потому что это казалось невозможным, казалось, что никто никогда не снимет этот фильм. Но я возвращался к нему, потому что знал, что люди должны услышать и увидеть, поэтому я посвящаю награду всем, кто помог мне быть услышанным и помог мне сделать этот фильм", — сказал режиссер, получая награду.

Премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий был удостоен Джеймс Айвори за адаптацию романа Андре Асимана к фильму "Зови меня своим именем".

Британский кинооператор Роджер Дикинс удостоен награды киноакадемии США за операторскую работу в фильме "Бегущий по лезвию 2049". Для Дикинса это четырнадцатая номинация на "Оскар" и первая победа.

"Бегущий по лезвию 2049" был также удостоен награды за визуальные эффекты.