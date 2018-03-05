Не исполнили предписания: ФАС возбудила дела против МТС и "Мегафон"

Отчеты операторов об отмене внутрисетевого роуминга показали, что МТС и "Мегафон" не исполнили предписания ФАС, необоснованно завысив цены.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Против МТС и "Мегафона" возбуждены антимонопольные дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Федеральной антимонопольной службы.

Результаты проверки службой операторов "большой тройки" показали, что МТС и "Мегафон" не исполнили предписания ФАС.

Операторы необоснованно завысили цену междугородних звонков в поездках по России, также необоснованным назвали введение ежесуточной платы для абонента, покинувшего "домашний" регион.

"По итогам рассмотрения дела служба может выдать предписание о "перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге ФАС возбудила в августе прошлого года.

Операторы должны были исполнить предписания ведомства до 15 декабря. Однако срок был продлен до конца января для трех операторов ("Мегафон", МТС, "ВымпелКом") и для Tele2 до мая.