Медведев подписал ряд поручений по итогам инвестфорума в Сочи

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Перечень поручений по итогам инвестиционного форума в Сочи подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости.

"Хочу сказать, что подписал перечень поручений по итогам нашего инвестиционного форума в Сочи — в основном, в региональном, так сказать, разрезе, поскольку основной темой были межрегиональные отношения, межбюджетные отношения", — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он также отметил, что перечень поручений включает 21 пункт и касается федеральных займов для физических лиц, возможности создания региональных займов, законопроекта об упрощении налоговой отчетности, построения национальной системы управления данными на базе Росстата, стратегии пространственного развития.

В перечне также идет речь о законодательстве государственно-частного партнерства.

© Sputnik. Владимир Сергеев Гицба об инвестиционном форуме в Сочи: открытый портал взаимодействия

"Целый ряд поручений касается запуска инфраструктурной ипотеки, поддержки экспорта, повышения устойчивости региональных бюджетов", — отметил глава правительства.

Дмитрий Медведев также сообщил, что ряд решений уже приняты, в частности по плану действий в вопросе инфраструктурной ипотеки.

Российский инвестиционный форум проходил 15-16 февраля в Сочи. Этот форум является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. На его полях было подписано 538 соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 794,057 миллиарда рублей.