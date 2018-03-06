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Арарат Кещан

Арарат Кещян: у армян обычно все хорошо

© Фото: svopi
Новости
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В преддверии Международного женского дня актер Арарат Кещян предостерег девушек от борьбы за лидерство и посоветовал им оставаться самими собой.

Звезда популярного российского сериала "Универ", актер Арарат Кещян рассказал в интервью радио Sputnik о том, чем отличаются сочинские армяне от абхазских, об их традициях, циничном юморе, безграничном гостеприимстве, а также о своем детстве, творческих планах и, конечно, об образе идеальной женщины.

Армянам везде неплохо

Отвечая на вопрос, чем сочинские армяне не похожи на других представителей нации, актер, родившийся в Абхазии, уточнил, что сочинские армяне отличаются даже от абхазских, несмотря на близость географического положения.

"Я родился в Абхазии, это отдельный мир, совершенно другие люди. В Сочи, соответственно, тоже. Люди везде разные. Конечно, сочинские и абхазские армяне ближе друг к другу ментально — у них редко что-то бывает плохо, обычно все хорошо. Мы пытаемся позитивно смотреть даже на самые тяжелые моменты в жизни", — пояснил Кещян.

Наглый, но не обидный и для своих.

Телемост Sputnik Абхазия со Sputnik Армения
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Среди отличительных черт абхазских и сочинских армян Кещян назвал несколько утрированное панибратство, граничащее, на первый взгляд, с бестактностью. По его словам, такой манере общения удивляются порой даже собратья из Армении.

"Да, это вседозволенность на грани фола, иногда даже за чертой фола, но это понимается и принимается и, кроме того, подается крайне интересно, с оттенком легкого, необидного, но все же циничного юмора. Юмор иногда лобовой, но общение очень открытое и позитивное. Я недавно был в Сочи на дне рождения, где собралась чисто мужская компания. Могу сказать, что, несмотря на то, что давно отвык от этой ужасной, циничной и далекой от интеллигентности манеры общения, все это было настолько душевно и открыто, что невозможно было расстаться. Мы смеялись до слез", — рассказал Кещян.

Актер назвал "наглый, но не обидный юмор" особенностью абхазско-сочинской культуры общения.

Абхазское детство

Кещян поддерживает отношения с бывшими коллегами по "Сборной РУДН", в составе которой он дебютировал в высшей лиге КВН, видится с ними время от времени, знает, кто чем занимается, в курсе успехов как самих ребят, так и их детей, но совместных проектов ни с кем из чемпионского состава сборной не планирует.

"Жизнь идет, причем у каждого из нас своя. И чем дальше, тем меньше времени на поддержание старых отношений", — считает актер.

Кещян с радостью вспомнил о своем детстве в Гагре, где он родился, и о своих сумасшедших детских проделках, которые он совершал не без участия брата Ашота Кещяна, вечно обижавшегося на то, что его, примерного мальчика, Арарат втягивал в неприятные истории.

Нарты из Абхазии
© Фото: личный архив
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"В основном все мои воспоминания о Гагре в Абхазии — это экстрим. Мы днем и ночью чинили свои велосипеды, а утром уезжали на них в другой город. Кое-как добирались уже ночью домой, за что нам доставалось от родителей. Мы хотели исследовать все пещеры в окрестностях. А помню, когда построили новый мост в Гаграх, — один из самых высоких в СССР, мы под этим мостом играли в салки, бегали по соединительным балкам, где не было перил. Только сейчас я понимаю, что был дураком, и как была права мама, предупреждая, что может случиться несчастье. Зато, можно сказать, что мы с товарищами стали основоположниками культуры маунтинбайк, потому что уж очень экстремальные трюки выделывали на велосипедах", — поведал Кещян.

В Абхазии до сих пор стоит их семейный дом, куда он часто приезжает. В абхазской земле похоронен отец актера.

Семейный подряд

Говоря о планах своего брата кинорежиссера Ашота Кещяна о возможных проектах в Абхазии, Арарат пояснил, что Ашот, когда только учился на режиссера, большинство своих съемок проводил в Абхазии, поскольку ему всегда нравилось душевное кино о жизни простых людей с юга.

"На мой взгляд, одна из лучших работ брата — это короткометражный фильм на абхазском языке "Алхас и Джульетта". Абхазы сами удивлялись, что армянин из Москвы решился снимать фильм на абхазском. Он вымучил этот проект, несмотря на все сложности. А сейчас Ашот хочет сделать полнометражный фильм, но любому кино нужна история. Как только появится красивая история, сразу появится фильм. Ждем, ищем", — поделился Арарат.

Режиссер Ашот Кещат за работой.
© Фото: Facebook/Ашот Кещан
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Но самым главным совместным проектом с братом он назвал их фамилию Кещян, которую они стремятся сделать известной и уважаемой, чтобы люди с этой фамилией были на хорошем счету в обществе.

В заключение актер поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 Марта, пожелав им оставить борьбу за равноправие и лидерские позиции и прекратить стремиться быть сильнее и круче мужчин.

"Оно вам надо?— обратился к девушкам актер. — Вы жалуетесь, что нет мужчины рядом, потому что все тюфяки. А вы попробуйте, преподнесите себя как женщину, и тогда увидите, найдется тот мужчина, который будет всю жизнь рядом с вами, будет оберегать вас и ваших детей. Оставайтесь женщинами — нежными, чуткими, хитренькими. Такая борьба за лидерство — это уж точно не для нас, не для нашей страны", — подытожил Кещян.




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