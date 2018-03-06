Ученые рассказали, какое растение поможет выйти замуж

У хозяек домашних растений, в частности фиалок, в организме вырабатывается окситоцин - гормон нежности, доверия и заботы.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Украинские эксперты совместно с флористами провели уникальное исследование, которое доказало, что комнатные растения фиалки являются незаменимыми для женщин, которые мечтают выйти замуж, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на издание VistaNews.

Специалисты опросили женщин и выяснили, что те, у кого есть дома фиалки, чаще всего замужем и счастливы в браке. Ученые объяснили этот удивительный факт выработкой гормона окситоцина у хозяек домашних растений.

"Гормон отвечает за женственность, верность и заботу, что важно видеть в своей избраннице каждому мужчине", — пояснили ученые.

В статье говорится, что фиалки — капризные в уходе растения. Их хозяйкам приходится придерживаться правильного режима полива, обеспечивать достаточную влажность в помещении и следить, чтобы температура воздуха была не ниже 22 градусов по Цельсию. По мнению психологов, женщины, способные так усердно заботиться о цветке, смогут найти подход и к мужчине.