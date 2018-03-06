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Ученый считает, что Вашингтон носил зубы африканских рабов

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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По мнению исследователей, миф о "деревянных зубах" Джорджа Вашингтона родился во время его встреч с избирателями, которые в большинстве своем были плохо образованы или даже неграмотны.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Ученый-биограф жизни Джорджа Вашингтона из Вирджинского университета Кэтрин Геред считает, что американский президент носил зубы африканских рабов. Об этом сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на научно-популярный портал LiveScience.

"Зубы обычно выдирали у рабов. В лучшем случае – у бедняков, которым платили за это гроши и не тратились на анестезию. Возможно, свою речь на инаугурации на пост президента США Вашингтон произносил ртом, который был полон зубов, вырванных у рабов", — отмечает Геред.

По мнению исследователей, миф о "деревянных зубах" Джорджа Вашингтона родился во время его встреч с избирателями, которые в большинстве своем были плохо образованы или даже неграмотны. Вероятно, протезы изменили цвет под воздействием времени и красных вин. Покрытые трещинами протезы вполне могли напоминать текстуру и цвет древесины.

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Легенды о великих президентах изучает каждый американский школьник. Например, легенда об Аврааме Линкольне с топориком, которым тот рубил жерди для изгороди. Или о Джордже Вашингтоне, который был настолько скромен, что носил деревянную вставную челюсть. В честь двух этих президентов в США установлен специальный праздник — 16 февраля, когда по всей стране начинаются дешевые распродажи.

Во время подготовки очередного научного труда биографы Вашингтона обратились к стоматологам, чтобы выяснить подробности о его деревянных зубах, и получили неожиданный результат. Как заявили медики, в течение жизни у Вашингтона было множество как съемных, так и несъемных зубных протезов. Однако как выяснилось, среди них не было ни одного деревянного.

В конце XVIII века стоматология уже вовсе не была примитивной, как это иногда представляют сейчас. Первый зуб Вашингтону удалили всего в 24 года. А к 1798 году у него остался только один зуб, премоляр на нижней челюсти. Именно тогда он начал носить полноценные вставные челюсти.

В те времена зубные протезы делали в основном из натуральных материалов, например, из слоновой кости. Но самым лучшим и дорогим материалом считались человеческие зубы.




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