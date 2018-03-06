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В Москве состоялась встреча председателя Союза журналистов Республики Абхазия Руслана Хашиг с председателем Союза журналистов РФ Владимиром Соловьевым

Хашиг: известные российские журналисты проведут мастер-классы в Абхазии

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Встреча председателя Союза журналистов Республики Абхазия Руслана Хашиг с председателем Союза журналистов РФ Владимиром Соловьевым прошла в Москве 6 марта.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Амра Амичба. Известные российские журналисты будут проводить мастер-классы в Абхазии. Об этом корреспонденту Sputnik Абхазия сообщил из Москвы председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.

"Такой проект рассматривают Союзы журналистов Абхазии и России. В этом мы надеемся на поддержку властей, которые не раз высказывали нам, что заинтересованы в проведении таких тренингов", — отметил Хашиг.

По его словам, рассматривается проект проведения мастер-классов, тренингов, повышения квалификации молодых журналистов на месте в Абхазии.

"Это намного дешевле, и можно масштабно привлекать людей, приглашать опытных журналистов – и телевизионщиков, и электронных и печатных СМИ. Это дает возможность вместе не только проводить тренинги, но и на месте знакомиться с журналистами и непосредственно с организацией их работы", — сказал он.

Во время встречи председателей Союза журналистов Абхазии и России Руслана Хашиг и Владимира Соловьева в Москве обсуждались возможные совместные проекты в рамках празднования 10-летия признания независимости Абхазии Российской Федерацией и 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

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"В рамках нашего юбилея Союз журналистов Абхазии думает о проекте приглашения в республику российских журналистов, работавших 25 лет тому назад в годы Отечественной войны народа Абхазии. Они и по сей день  активно работают в журналистике. Все эти годы мы не теряли связь, встречались с теми, которые приезжали в Абхазию – это опытные журналисты. Мы хотим, чтобы абхазские молодые журналисты познакомились с ними, пообщались, чтобы российские журналисты рассказали о своем опыте в условиях войны. Это будет бесценный опыт. Такие встречи будут интересны и полезны для наших журналистов", — считает Руслан Хашиг.

Председатели Союзов журналистов Абхазии и России обменялись информацией о состоянии дел в возглавляемых организациях, наметили проекты и обсудили возможность более активных контактов, участия абхазских журналистов в мероприятиях и проектах, которые будут проходит в России, в частности, в ежегодном фестивале прессы "Вся Россия".

Это была первая встреча Руслана Хашиг в качестве председателя Союза журналистов Абхазии с Владимиром Соловьевым, но как журналисты они знакомы давно.

"С Владимиром знакомы с 1990-х годов, когда он был редактором телевизионной службы новостей на "Первом канале", Гостелерадио СССР, а я был их корреспондентом в Абхазии. Вот оттуда начинается наше телевизионное знакомство", — напомнил Хашиг.

Встреча председателей Союза журналистов Республики Абхазия Руслана Хашиг с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым прошла в Москве 6 марта.




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