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Делегаты Абхазии на форуме Вместе с Россией

"Выборы и наследие: что делали делегаты Абхазии на форуме "Вместе с Россией"

Закан Нанба
Новости
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Международный форум российских соотечественников "Вместе с Россией" организатором которого выступает фонд "Русский мир", проходил в Москве с 3 по 5 марта.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Амра Амичба. Трое делегатов из Абхазии, Закан Нанба, Руслан Хашиг и Наталья Каюн приняли участие в форуме "Вместе с Россией" в Москве. Об этом радио Sputnik сообщила председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

В форуме "Вместе с Россией" делегации граждан-соотечественников, проживающих за пределами России, из 84 стран.

По словам Каюн, главная тема и цель форума — выработать механизмы голосования на предстоящих выборах президента России.

Наталья Каюн
© Sputnik / Томас Тхайцук
Каюн о форуме "Вместе с Россией": сохранить русское дело через молодежь

"5 марта проводилось несколько дискуссий. Одна тема, связанная с народовластием в России, российские избиратели за рубежом. Ведущий Вячеслав Никонов. Вторая тема — внешняя политика Российской Федерации и соотечественники. Проводила Элеонора Митрофанова. В третьей дискуссии "Сохранить и приумножить культурно-историческое наследие русского мира" приняли участие Людмила? Вербицкая, и Константин Затулин. Многие известные деятели и депутаты Госдумы, среди которых была и Светлана Журова, за которую голосовали мы в Абхазии. Мы с ней пообщались в перерыве", — сказала Каюн.

Она отметила, что, так как возглавляет Русский культурный центр в Абхазии тема третьей дискуссии была очень интересна ей.

"Сохранить и приумножить культурное историческое наследие русского дело — это то, чем занимается Русский культурный центр. Самое важное, что было отмечено, это приобщать как можно больше молодежи к проведению тех мероприятий, которые связаны не просто с охранением, а с приумножением культурно-исторического наследия через его популяризацию, то есть через проведения различных фестивалей, конкурсов и так далее. Формы проведения разнообразны. Вызвало живой отклик и среди представителей дальнего зарубежья — соотечественники, которые проживают в европейских государствах, и те, которые проживают на постсоветском пространстве, — отметила Наталья Каюн.

Она рассказала, что планируются мероприятия, связанные с популяризацией русской культуры в контексте диалога национальных культур.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Очень много обращено внимания на трансляцию национальной культуры через перевод произведений достояний национальной культуры на русский язык, что, на мой взгляд, очень важно. Акцент в мероприятиях на молодежь, плюс помощь старшего поколения. То, что сейчас очень важно. Естественно, когда мы общались в кулуарах, перерывах, очень много было старшего и среднего поколения. Очень хотелось бы видеть много молодежи. Мы должны приглашать нашу молодежь, приобщать и передавать опыт, который накоплен. На мой взгляд – это очень важно", — подчеркнула председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал о презентации в рамках форума проекта Министерства обороны Российской Федерации.

"Прошла презентация интернет-портала "Память народа", где опубликованы архивные материалы, документы времен Великой Отечественной войны, имена героев, чем они награждены. Уже более 90 процентов данных размещено на портале. Мы рассказали об историко-поисковой экспедиции на Санчарский перевал, по итогам которой в селе Псху были захоронены останки 33 бойцов – защитников Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Мы проинформировали представителей фонда, что возможно продолжение экспедиции, чтобы с почестями останки еще многих солдат, которые остаются не преданными земле", — отметил Хашиг.

Международный форум российских соотечественников "Вместе с Россией" организатором которого выступает фонд "Русский мир", проходил в Москве с 3 по 5 марта.




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