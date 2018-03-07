Проблема восприятия: сопредседатели Женевских дискуссий "не услышали" Бибилова

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. В Южной Осетии не намерены препятствовать выдаче близким тела гражданина Грузии Арчила Татунашвили, но до получения официальных результатов судебно-медицинской экспертизы, об этом не может быть и речи. Об этом на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий заявил президент Анатолий Бибилов, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Он подчеркнул, что это событие слишком политизировано и власти республики опасаются новых провокаций, если все необходимые процедуры не будут соблюдены. Президент также считает, что сложившейся ситуацией в большей степени пользуется грузинская оппозиция, у которой появился повод "бить" власти.

"Мы считаем, что это событие слишком политизировано. Вы прекрасно знаете, что по всем международным нормам, а также законам Южной Осетии, чтобы выдать тело, нужна судебно-медицинская экспертиза. Мы не можем просто так, по одному требованию, взять и выдать тело. Если мы сделаем это без соответствующего документального сопровождения, вы первые и, соответственно, Грузия будете нас "бить". Мы бы этого очень не хотели", — сказал Бибилов.

Он отметил, что в самом Тбилиси подобные экспертизы проводятся как минимум месяц, и призвал дать югоосетинской стороне возможность сделать все по закону.

"Давайте понимать друг друга. Никто не говорит, что тело не надо выдавать, хотя такая позиция у части общества тоже есть. Они спрашивают, когда им вернут их детей. У нас более сотни пропавших без вести людей, но мы из этого политику не делаем, мы всегда выходим со спокойной позицией и обсуждаем все вопросы", — заявил президент.

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Он призвал не драматизировать и не политизировать излишне ситуацию, и дать поработать экспертам.

Президент также рассказал, что двое граждан Грузии, задержанные с Татунашвили и впоследствии отпущенные на свободу, находятся дома, но боятся выезжать в Грузию. По словам Бибилова, их посещали представители Международного комитета Красного Креста, которым молодые люди заявили, что уверены в том, что их будут использовать против Южной Осетии.

В то же время президент отметил неконструктивную позицию представителей Грузии, которые покинули встречу в рамках МПРИ, не удовлетворившись разъяснениями югоосетинской делегации по поводу смерти Татунашвили. Бибилов назвал такую позицию деструктивной, не способной привести к позитивным шагам, к которым стремится Южная Осетия.

"Из-за этого происшествия вы отказались посетить и наш университет. Ведь это событие связано с образованием, развитием, культурой. Нам это должно быть приятно? Нам представлялось, что мы все-таки партнеры, и посетить университет было вашим предложением, и вы сами же от этого отказались. Разве это не излишняя политизация?" — подчеркнул президент.

Сопредседатель от ЕС Тойво Клаар поспешил объяснить, что международные участники Женевских дискуссий не хотели бы находиться в Южной Осетии, чтобы обсуждать вопрос выдачи тела Татунашвили.

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"Мы не считаем, что это тот вопрос, который мы вынуждены обсуждать здесь, как сопредседатели. Но факты таковы, что после двух недель тело все еще не выдано и это нас беспокоит. Цель нашего приезда — это подготовка к Женевским дискуссиям, но нам приходится обсуждать вопрос выдачи тела, потому что он негативно сказывается на процессе дискуссий", —сказал он.

Клаар отметил, что родственники должны получить тело и возможность похоронить его, а два других гражданина должны передвигаться свободно.

Он признал необходимость проведения экспертизы и выразил готовность поддержать проведение независимой экспертизы.

"Но проведение экспертизы и выдача тела — два разных вопроса. Тело не нужно, чтобы провести экспертизу. Мы снова призываем к тому, чтобы тело было выдано", — добавил он.

Анатолий Бибилов подчеркнул, что с такой позицией никто спорить не собирается, "единственное, чего нам хочется, это чтобы вы нас услышали".

"Да, тело можно выдать и потом провести экспертизу. Если бы это не было так политизировано. Поэтому, без соответствующей судмедэкспертизы, которая будет заактирована при передаче тела Татунашвили, о выдаче речи быть не может. Никто не собирается здесь держать труп дольше, чем это необходимо для проведения всех мероприятий. Мы настроены на выдачу. В этом у вас никаких сомнений не должно быть", — заявил президент.

Что касается граждан Грузии, которые были задержаны с Татунашвили, президент еще раз подчеркнул, что никаких преград для их передвижения через границу с Грузией нет, "никто им не рекомендовал, чтобы они сидели дома и никуда не выезжали, они могут ехать в любое время".

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"Но у них боязнь, что в Грузии их будут использовать в невыгодном для них ракурсе", — сказал Бибилов.

Он выразил надежду, что эта проблема не станет барьером для решения других вопросов, в том числе поиска граждан Южной Осетии, которые считаются пропавшими без вести.

Президент отметил, что среди них есть и граждане Южной Осетии грузинской национальности.

Несмотря на позицию властей Южной Осетии, уже озвученную на встрече с президентом, сопредседатель от ОБСЕ Чарльз Лонслдэйл также повторил позицию коллеги, сказав, что для экспертизы не нужно держать тело, поэтому такую задержку им сложно понять.

Анатолий Бибилов выразил сожаление, что сказанное им ранее не нашло понимания у сопредседателей.

"У меня такое ощущение, что я говорю, а вы меня не слышите. Такая позиция была бы приемлема только в том случае, если бы этой ситуации не придали такой уровень политизированности. Мы боимся провокаций, и если выдадим тело без результатов экспертизы, то получим еще больше негатива. Позвольте сделать все по закону, а потом перепроверяйте сами. Никаких проблем с выдачей тела у нас нет. Я понимаю семью, но не понимаю тех, кто сделал из этого большую политику. Семья должна быть против этого и понимать нас. Дайте нам время и мы передадим тело вместе с экспертизой", — в третий раз повторил президент.

Лонслдэйл отметил, что контракт независимого эксперта ОБСЕ, который занимается поиском без вести пропавших, продлен еще на полгода и он продолжит заниматься этими вопросами.

В ответ на это президент сказал, что Южная Осетия пытается прояснить судьбу своих граждан всего лишь десять лет и шесть месяцев, и, конечно, этот "срок меньше, чем мы просим на подготовку всех необходимых документов по Татунашвили".

"Вы хотите подчеркнуть, что жизнь наших граждан и детей ничего не стоит, а жизнь Татунашвили важнее. Я считаю, что это не так. Мы не вандалы и не варвары, а люди, которые хотят сделать все в рамках закона", — подчеркнул президент.

Он поинтересовался, в чем причина отказа Грузии подписать меморандум о неприменении силы. Президент напомнил, что на последней встрече в Женеве стороны фактически пришли к предварительному согласию, но грузинская сторона сказала, что они не готовы подписывать.

"Для Южной Осетии это больной вопрос, несмотря на то, что Россия выступает гарантом безопасности республики", — сказал Бибилов.

Тойво Клаар отметил, что надеялся на еще больший прогресс на следующей встрече, но инцидент с Татунашвили негативно сказывается на этом процессе и "в ваших руках то, как вы решите этот вопрос".

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Анатолий Бибилов попросил обратить внимание на материалы, обнаруженные у Татунашвили, и назвал это одним из ответов на вопрос, почему Грузия не хочет подписать соглашение о неприменении силы.

"Найденные материалы говорят о том, что Грузия все-таки ведет работу по применению силы. Это маленький показатель большой авантюры Грузии. Может быть, в этом и есть негативное восприятие, а не в том, что мы пока не выдаем тело", — сказал президент.

Врио сопредседателя от ООН Левент Бильман напомнил, что после инцидента сопредседатели проконсультировались между собой и выступили с заявлением, позиций которого придерживаются и сейчас. По его словам, они подходят к вопросу исключительно с гуманитарной точки зрения.

"Факты, которые были нам предоставлены на МПРИ, показывают, что гражданин погиб по естественным причинам. Экспертиза показала, что это был сердечный приступ и биологический материал находится на экспертизе. Мы с вами не эксперты, но эксперты говорят, что нет необходимости держать тело. Если же вы говорите об определенных спекуляциях, я бы хотел подчеркнуть, что задержка выдачи тела работает только на то, чтобы ухудшить ситуацию. Я не думаю, что Южная Осетия в этом заинтересована", — сказал Бильман.

Президент отметил, что был бы приятно удивлен, если бы Бильман поддержал позицию югоосетинской стороны и подчеркнул, что никто не сомневается в гуманитарном характере подхода международных представителей к этой проблеме.

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"Лично у меня никакого сомнения в этом нет. Но вы прекрасно видите подход Грузии, который ничего общего с гуманитарной составляющей не имеет. И это надо учитывать. К сожалению, я уже третий раз отвечаю. Есть предварительное заключение экспертов. Нам необходимо дождаться официальных материалов и потом делать выводы. Мы не найдем общую позицию в этом вопросе", — заявил Бибилов.

Он пригласил сопредседателей все-таки посетить югоосетинский университет, отметив, что образование — это тоже гуманитарная сфера.

Тойво Клаар заверил президента, что они не отказываются от посещения учреждения, и заинтересованы во встрече со студентами, "но в текущих обстоятельствах это не лучшее время для встречи".

В конце встречи Клаар еще раз вернулся к вопросу о свободе передвижения двух ранее задержанных граждан Грузии, и попросил разрешения обратиться к Красному Кресту с просьбой помочь им выехать в Грузию.

Президент заверил, что даже без помощи Красного Креста эти граждане "могут хоть сейчас выехать на территорию Грузии, для этого у них есть все права и документы, у властей Южной Осетии нет оснований запретить им выезд".