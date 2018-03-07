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Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади

© Sputnik Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил о создании республиканского штаба по борьбе с мраморным клопом на совещании в пятницу 2 марта.

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Россельхознадзор с 12 марта вводит временный запрет на ввоз в РФ из Абхазии растительной продукции в багаже и ручной клади, что связано с угрозой распространения в России мраморных клопов, говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор информирует, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в ручной клади пассажиров из Абхазии был выявлен коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halya Stal.), включенный в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.

Служба отмечает, что мраморные клопы многоядны, в южных регионах России могут давать несколько поколений в год и быстро занимать свой потенциальный ареал.

"По предварительным подсчетам, экономический ущерб от Halyomorpha halya Stal., в случае его акклиматизации и распространения в России, может составлять более 2 миллиардов рублей", — добавляет ведомство.

"Во избежание заноса и распространения по территории Российской Федерации указанного карантинного объекта, Россельхознадзор с 12 марта 2018 года вводит временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих в Россию из Республики Абхазия", — заключает Россельхознадзор.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным материалом. Питается на молодых ветвях листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.

В начале марта президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил в 2018 году организовать борьбу с мраморным клопом на всей территории республики.




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