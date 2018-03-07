Представительству Абхазии в Приднестровье 10 лет: республики хотят торговать

Указ президента Республики Абхазия "Об учреждении Официального Представительства Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике" был подписан 10 лет назад - 7 марта 2008 года.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Амра Амичба. Работа по поиску вариантов восстановления торгово-экономических отношений Республики Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики ведутся на правительственном уровне двух государств. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал по телефону из Тирасполя официальный представитель Абхазии в ПМР Александр Ватаман.

© Sputnik / Илона Хварцкия МИД Абхазии: Приднестровье и Абхазия связаны общей историей

"Есть шансы, что будет найден вариант, который устроит и предпринимателей, и транспортников, и всех. В феврале в Абхазии была приднестровская правительственная делегация, — напомнил Ватаман. — На встрече с руководством Абхазии обсуждался вопрос, что необходимо восстанавливать контакты, искать возможности, пути, поэтому такая работа пока в Приднестровской молдавской республике ведется".

По его словам, в небольшой период с 2010-2012 год наблюдались определенные экономические контакты и сотрудничество в области торгово-экономических отношений: Абхазия закупала в Приднестровье продукцию металлургического завода и текстильную продукция хлопчато-бумажного комбината для государственных санаториев.

Однако, как отметил Александр Ватаман, события на Украине теперь не дают возможность осуществлять провоз транспорта с товаром, и по его словам, экономические контакты сошли на нет.

© Фото: МИД Абхазии Глава МИД Абхазии Даур Кове встретился с президентом Приднестровья

"Теперь необходимо искать объездные пути, намного дольше и сложнее получается. Поэтому те контакты, те отношения, которые выстраивались с товарами, не работают. Транспортная логистика намного удлиняется в пути, соответственно, происходит удорожание продукции, — пояснил официальный представитель Абхазии в ПМР. — Что касается тех же мандаринов, на рынке в Тирасполе есть мандарины, которые подписаны, что они абхазские, но на самом деле это больше рекламный трюк, потому что лучше продается под таким брендом. Но абхазские мандарины сюда не приходят, потому что сложно через Украину их провозить. Поэтому необходимо, чтобы торгово-экономические отношения налаживались с новой силой, необходим поиск путей – транспортных, доставок и так далее".

Среди направлений работы представительства Абхазии в Приднестровье Ватаман назвал работу с гражданами.

"В представительство Абхазии обращаются по широкому спектру вопросов — для получения информации, документов или вопросов, связанных с тем, что проживали в Абхазии в советский период, — сказал он. — В основном обращаются люди, которые проживают здесь и даже в Молдове. Им нужны копии свидетельства о рождении, выданные в Абхазии в советский период. По их заявлению запрашиваем необходимые документы через МИД Абхазии. И получаем ответы, выдаем".

© Sputnik Бадрак Авидзба Вице-президент Абхазии принял делегацию из Приднестровья

По словам Александра Ватамана, граждане Абхазии, которые приезжают в Приднестровье, не обращаются в представительство за решением каких-либо проблем.

"Приходят, смотрят как устроена жизнь, работа представительства. Приезжает из Абхазии не так много людей. Большой диаспорой похвастаться мы не можем. Постоянно проживающая диаспора, если можно так сказать, совсем небольшая — шесть человек. А людей, которые связаны с Абхазией, гораздо больше – кто-то работал в Абхазии, кто-то служил или на отдыхе бывал. Поэтому людей, которые особые чувства испытывают в Абхазии много в Приднестровье. Они посещают представительство, когда у нас проводятся мероприятия, выставки. Недавно открыли выставку фотографий "Горная Абхазия". Большое количество людей посещает и смотрит на красоту Абхазии", — рассказал официальный представитель Абхазии в ПМР.

Ватаман напомнил, что в 2006 году президентами Абхазии, Приднестровской Молдавской республики и Южной Осетии Сергеем Багапшем, Игорем Смирновым и Эдуардом Кокойты была создана международная организация "За демократию и права народов".

"Это была планомерная работа совместная Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии в рамках "За демократию и права народов" было принято решение о создании представительств. В условиях, когда республики Абхазия и Южная Осетия не были признаны, работа выстраивалась исходя из реалий тех дней. Работа на первоначальном этапе строилась на том, что внимание уделялось построению межведомственного сотрудничества, рабочих контактов, визитов делегаций и обсуждения вопросов, которые интересовали и Абхазию, и Приднестровье", — сказал официальный представитель Абхазии в ПМР.

Указ президента Республики Абхазия "Об учреждении Официального Представительства Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике" был подписан десять лет назад — 7 марта 2008 года.