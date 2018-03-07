Пошлина на американскую сталь: ЕС готовит ответ Трампу

Евросоюз в течение двух месяцев может ввести ответные пошлины на американские товары, в списке стальная, промышленная и сельскохозяйственная продукция.

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Еврокомиссия и страны ЕС ведут переговоры с тем, чтобы США пересмотрели свое намерение ввести пошлины на сталь и алюминий. Если Дональд Трамп не передумает, Евросоюз может обложить пошлинами американскую сталь, продукцию промышленности и сельского хозяйства, предварительный список товаров уже готов, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в начале марта заявил, что США введут импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Решение о введении пошлин еще не подписано, но, по данным еврокомиссара по торговле, это может быть сделано уже в ближайшие дни.

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По словам еврокомиссара Сесилии Мальмстрем, Еврокомиссия и страны ЕС ведут интенсивные переговоры с США, чтобы Вашингтон пересмотрел свои планы по введению пошлин на сталь и алюминий.

"Мы в комиссии, а также страны-члены ведут интенсивные переговоры с нашими американскими партнерами, мы уже давно этим занимаемся, чтобы попытаться объяснить им (нашу позицию — ред.) и попросить Вашингтон передумать", — сказала Мальмстрем.

По ее словам, если президент США введет пошлины на импорт стали и алюминия, Евросоюз может обложить пошлинами американскую сталь, продукцию промышленности и сельского хозяйства.

"Обсуждался предварительный список. Теперь он будет передан для рассмотрения странам-членам ЕС и может быть обнародован в кратчайшее время", — сказала Мальмстрем по завершении заседания Еврокомиссии, рассмотревшей ситуацию.

По словам Мальмстрем, в "списке стальная продукция, промышленная и сельскохозяйственная продукция", в том числе виски "бурбон", арахисовое масло, апельсиновый сок. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в список также могут войти футболки, джинсы, косметика и другие потребительские товары из США, мотоциклы и прогулочные суда.

Ответные пошлины на американскую продукцию могут быть введены в течение двух месяцев. При этом Мальмстрем подчеркнула, что Еврокомиссия гарантирует соответствие мер торговой политики, которые ЕС может предпринять в ответ на новые импортные пошлины в США, нормам ВТО.

"Что касается соответствия нормам ВТО, мы в ЕК тесно работаем с правовой службой, чтобы гарантировать устойчивость (обсуждаемых мер — ред.), чтобы все меры соответствовали нормам ВТО", — сказала еврокомиссар.

Торговые войны легко проиграть

Лидеры стран Евросоюза на саммите в марте обсудят защиту интересов от пошлин США, в том числе ответные меры, заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

"После заявления президента (США Дональда) Трампа появилась опасность серьезного торгового спора между США и другими странами, включая ЕС", — сказал Туск. По его словам, "настало время для всех политиков по обе стороны Атлантики действовать ответственно".

"Поскольку заявление президента Трампа может иметь последствия для наших граждан и европейских предпринимателей, не говоря о мировой экономике, я предложу лидерам ЕС провести внеочередное обсуждение вопросов торговли на предстоящем саммите", — сказал Туск. По его словам, ЕС "должен иметь в виду ясную цель: поддержать мировую торговлю и, если необходимо, защитить европейцев от торговых потрясений, в том числе путем пропорционального ответа в соответствии с нормами ВТО".

Он подчеркнул, что торговые войны — это плохо и их легко проиграть. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что "торговые войны — это хорошо, и их легко выиграть".

"Трамп сказал недавно, что, я цитирую, "торговые войны — это хорошо, и их легко выиграть". Но все наоборот. Торговые войны — это плохо, и их легко проиграть", — сказал Туск.

"Автомобильный" вопрос

Помимо намерения ввести пошлины на сталь и алюминий, Трамп заявлял, что США могут ввести 25% пошлины на автомобили из ЕС.

"Они посылают машины и все остальное в США. Они могут делать все, что угодно, но если они будут это делать, то мы введем пошлины в 25% на их автомобили. И, поверьте, долго так продолжать они не смогут", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

В Еврокомиссии в ответ заявили, что считают неверными заявления Трампа об импорте европейских автомобилей. В ЕК отметили, что европейские автопроизводители создают много рабочих мест в США. По словам Мальмстрем "в США один или два миллиона автомобилей производится европейскими компаниями".

"(Заявление) об автомобилях не основано на фактах, мы будем рады предоставить факты, потому что это (производство европейскими компаниями — ред.) создает много рабочих мест в Америке", — сказала еврокомиссар.