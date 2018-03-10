16:28 10 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Церемония закрытия XI зимних Паралимпийских игр

Биатлонистка Лысова принесла второе золото России на Паралимпиаде

© Sputnik. Константин Чалабов
Новости
Получить короткую ссылку
3310

Лысова стала пятикратной паралимпийской чемпионкой - в ее активе также по две золотые медали на Играх 2010 года в Ванкувере и на Играх 2014 года в Сочи в лыжных гонках и биатлоне.

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золотую медаль в гонке на 6 км среди спортсменок с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает Р-Спорт.

В субботу Лысова, выступавшая с ведущим Алексеем Ивановым, преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 18 минут 48,3 секунды. Серебро досталось украинке Оксане Шишковой (без промахов; время – 19.26,4). Бронза у белоруски Светланы Сахоненко (три промаха; 20.28,2).

Это золото стало вторым для сборной России на Паралимпиаде в Пхенчхане. Ранее россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменок на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, а ее соотечественница Анна Миленина выиграла серебро.

Паралимпиада 2018. Биатлон. Женщины. Короткая дистанция
© Sputnik. Григорий Сысоев
Паралимпиада 2018. Биатлон. Женщины. Короткая дистанция



Главные темы

Орбита Sputnik

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Снаряд времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Табачная фабрика, архивное фото
    Табачный спорт

    В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
Баритон, бас, тенор: оперный концерт в РУСДРАМе
Скучная компания Илона Маска представила проект метро будущего
"Скучная" компания Илона Маска представила проект метро будущего
Родинка или онкология: мифы и факты о кожных новообразованиях
Мифы и факты о родинках

Соцсети

Sputnikabkhazia