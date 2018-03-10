Биатлонистка Лысова принесла второе золото России на Паралимпиаде

Лысова стала пятикратной паралимпийской чемпионкой - в ее активе также по две золотые медали на Играх 2010 года в Ванкувере и на Играх 2014 года в Сочи в лыжных гонках и биатлоне.

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золотую медаль в гонке на 6 км среди спортсменок с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает Р-Спорт.

В субботу Лысова, выступавшая с ведущим Алексеем Ивановым, преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 18 минут 48,3 секунды. Серебро досталось украинке Оксане Шишковой (без промахов; время – 19.26,4). Бронза у белоруски Светланы Сахоненко (три промаха; 20.28,2).

Это золото стало вторым для сборной России на Паралимпиаде в Пхенчхане. Ранее россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменок на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, а ее соотечественница Анна Миленина выиграла серебро.