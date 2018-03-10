Россию невозможно сдержать: главное из интервью Путина каналу NBC

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин дал интервью американской журналистке Мегин Келли в эфире NBC.

Путин о Трампе

На вопрос о том, почему Трамп относится к Путину "с почтением", президент России ответил, что Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает.

"Я не думаю, что он лично ко мне относится с почтением. Я думаю, что он опытный человек, бизнесмен с большим опытом, и он понимает, что если есть необходимость установить с кем-либо отношения сотрудничества, то нужно относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением, иначе ничего из этого не получится", — сказал Путин, чьи слова даны в обратном переводе с английского.

Президент России также сообщил, что никогда не читал твитов Трампа, и подтвердил, что не имеет страницы в этой сети микроблогов, поскольку у него есть "другие пути выражения своей точки зрения и реализации решений".

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"Дональд более современный человек", — сказал с улыбкой Путин, допустив, что Трамп может быть более колоритным человеком, чем он сам.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Российское вмешательство в выборы в США

Владимир Путин заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в России и даже этого не скрывают.

"Мы им (представителям США – ред.) говорим недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают", — сказал глава государства в интервью американскому телеканалу NBC, которое транслировалось в переводе на английский язык.

При этом он подтвердил, что Россия не вмешивается в выборы в США и это невозможно сделать. "У нас есть принципы, которые заключаются в том, что никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других (стран)", — подчеркнул президент.

Москве незачем вмешиваться в американские выборы, отметил Путин. "Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?" — сказал он.

© Sputnik. Natalya Seliverstova Путин: Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы

Глава государства также подчеркнул, что США занимаются "грязной работой", а обвиняют в этом других. "Кто эти люди (которые так считают)? Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю — открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного", — сказал президент.

При этом Путин заявил, что знает Евгения Пригожина, обвиняемого американскими властями во вмешательстве в выборы в США, но подчеркнул, что тот не связан с ним или с правительством России. "Я… не считаю его другом. Это просто передергивание фактов. Он бизнесмен, работает в ресторанном бизнесе и в других сферах, но он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны", — сказал глава государства.

На ответ ведущей, звонил ли Путин Пригожину после того, как Вашингтон выдвинул против того обвинения, президент ответил: "Делать мне больше нечего".

Ранее Путин заявил, что Россия не не оправдывает вмешательство в выборы и не делает этого сама. Ранее президент уже подчеркивал, что россияне, обвиненные США во вмешательстве в выборы, не представляли власти России.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ситуация с КНДР

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия призывает все стороны в конфликте вокруг КНДР проявлять сдержанность.

Путина спросили в интервью NBC, как он относится к словам президента США Дональда Трампа, который назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой".

"Я это слышал. Вы знаете нашу реакцию — мы призываем всех демонстрировать сдержанность", — сказал Путин.

Интервью записывалось до того, как Трамп согласился на личную встречу с Ким Чен Ыном, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Ракетный вопрос

Россия в любое время готова обсуждать с США все вопросы, включая ракетный, сообщил в интервью Владимир Путин.

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"Давайте сядем спокойно, поговорим и решим вопросы. Я думаю, что нынешний президент (США. — Прим. ред.) хочет это делать, но есть силы, которые не хотят ему это позволить. Мы готовы говорить по любому вопросу, включая вопрос о ракетах, киберпространство, включая контртерроризм — в любое время", — сказал Путин в интервью NBC. Слова Путина даны в обратном переводе с английского.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Позднее группа сенаторов, включая экс-кандидата в президенты Берни Сандерса, обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой с целью обновления договора СНВ-3 и повышения транспарентности в сфере разработки нестратегического ядерного оружия.

Кто придет на смену Путину

Владимир Путин призвал не бояться тех, кто когда-нибудь придет на смену ему.

"Я слышал кучу бреда на этот счет. Почему вы так боитесь, что люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушить то, что я сделал за последние годы? Может, наоборот, это будут люди, которые захотят сделать Россию сильнее, создать будущее для нее, создать платформу для воспитания новых поколений?" — сказал он, отвечая на вопрос ведущей телеканала NBC Меган Келли о возможном уходе с президентского поста.

Санкции против России

Американские санкции не связаны с "мифическим вмешательством" в выборы президента США, а продиктованы исключительно стремлением остановить развитие России, заявил в интервью ведущей телеканала NBC Мегин Келли Владимир Путин.

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"Послушайте, санкции совершенно не связаны с каким‑то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию", — сказал президент.

Он подчеркнул, что политика сдерживания носит циклический характер и ведется уже десятки лет. По мнению президента, она вредит не только отношениям двух стран, но и американскому бизнесу, потому что дает возможность освободить площадку для его конкурентов на российском рынке.

"Мы с вами были в Санкт-Петербурге на экономическом форуме. Самая большая делегация представителей бизнеса была из США. Люди хотят с нами работать, а им не дают, их сдерживают, чтобы Россию сдержать", — добавил Путин.

В начале февраля глава Нацразведки США Дэниел Коутс заявил, что в Вашингтоне согласовали новый пакет санкций против Москвы. По его словам, Минфин США может опубликовать очередной перечень финансовых ограничений уже на этой неделе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие России невозможно сдержать ни в какой сфере, в том числе в кибербезопасности.

"Я думаю, что Россию нигде невозможно сдержать. Надо это понять. Послушайте, вы Северную Корею не можете сдержать. О чем Вы говорите? Зачем это делать? Зачем друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чем‑то? Мы предлагаем сотрудничать", — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого размещен на сайте Кремля.

Кибербезопасность

Россия готова подписать договор о кибербезопасности с США, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

"Мы вам предлагаем официальные переговоры, вы отказываетесь. И что вы хотите? Чтобы мы по щелчку из Конгресса начали здесь бегать и какие‑то расследования проводить? Давайте сядем, подпишем договор в области работы в киберпространстве и будем его исполнять. А как вы хотите? Иначе в международных делах не делаются дела", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о якобы вмешательстве в выборы в США.

Интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.