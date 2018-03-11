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Флаг Украины и НАТО, архивное фото

НАТО предоставило Украине статус "страны-аспиранта"

© Sputnik. Михаил Маркив
Новости
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Новый статус Украины не означает получение конкретного места в НАТО; решение альянса говорит только о том, что в НАТО признали намерение Украины стать членом организации.

СУХУМ 11 мар — Sputnik. Украине предоставили статус "страны-аспиранта" при Североатлантическом альянсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко.

По словам парламентария, информация об этом появилась на сайте НАТО.

НАТО
ARMEND NIMANI / AFP
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"НАТО признало статус страны-аспиранта за Украиной! Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству в альянсе", — написала Геращенко на своей странице на Facebook.
Президент Украины Петр Порошенко также поприветствовал решение альянса.

"Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе. Наша следующая амбиция — План действий по членству для Украины", — написал он на странице в Facebook.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что новый статус Украины не означает получение конкретного места в НАТО. Решение альянса говорит только о том, что в НАТО признали намерение Украины стать членом организации.

В декабре 2014 года Верховная рада внесла поправки в законы, которые ранее закрепляли за Украиной статус внеблокового государства. В июне 2016 года вступление в альянс официально признали целью внешней политики страны.

Киев и Брюссель договорились, что к 2020 году Украина обеспечит полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.




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