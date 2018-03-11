Патоген-Х угрожает планете глобальной эпидемией новой неизвестной болезни

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список потенциальных болезней, которые могут привести к глобальной пандемии, новый патоген, который получил наименование "патоген-Х".

Патоген получил маркер "икс", так как врачи не готовы предположить, каким именно может быть конкретное заболевание, возбужденное этим патогенам, и как именно оно ударит по организму человека, сообщает британская газета Daily Star.

К настоящему моменту исследователи больше всего опасаются, что новая болезнь может передаваться людям от животных, как это было в свое время с вирусом иммунодефицита человека, что приводит к возникновению СПИД. Ученые напоминают и об эпидемии, вызванной вирусом H1N1, или так называемым "свиным гриппом".

"Это будет что-то, с чем мы не сталкивались раньше. И история медицины учит нас, что лучше бы подготовиться заранее", — заявил ученый из состава комитета ВОЗ Джон-Арне Роттинген.

В последние годы ряд регионов планеты охватили несколько серьезных эпидемий. Лихорадка Эбола привела к смерти 11 тысяч человек с 2013 по 2016 годы в Африке. В этом году, в Нигерии разразилась эпидемия лихорадки Ласса, которая передается через зараженных крыс.