Путин: Крым никогда не вернется в состав Украины

Не существует обстоятельств, при которых Крым и Севастополь будут возвращены в состав Украины, заявил Путин

СУХУМ, 11 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин исключил возможность возврата Крыма Украине в фильме "Путин", который выложен в соцсетях, сообщает РИА Новости.

"Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — заявил глава государства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.