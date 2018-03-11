Великобритания готовит свой "закон Магнитского"

Как сообщает The Telegraph, Лондон начал работать над законопроектом еще до отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

СУХУМ, 11 мар — Sputnik. Власти Великобритании разрабатывают аналог так называемого американского "закона Магнитского", предусматривающего санкции против российских должностных лиц, сообщает The Telegraph.

В список войдут 49 россиян, которых Лондон подозревает в нарушении прав человека и коррупции. Им могут запретить въезд в страну и заморозить активы, говорится в статье.

Как сообщили источники издания, глава МИДа Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились о разработке соответствующего закона. Однако пока правительство не согласилось внести в законопроект "ключевые элементы", которые обеспечат его применение.

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По информации The Telegraph, Лондон начал работать над законопроектом еще до отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Этот инцидент британские власти связывают с Москвой, несмотря на отсутствие всяких доказательств и конкретных данных. Россия отрицает причастность к отравлению.

В прошлое воскресенье бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре Солсбери. По версии Скотленд-Ярда, это была попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества.

"Закон Магнитского" действует в США с 2012 года. Он предусматривает санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. В прошлом году аналоги акта вступили в силу в Литве и Канаде.