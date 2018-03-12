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Благодатный огонь из Иерусалима. Архивное фото.

Армянский священник раскрыл тайну схождения Благодатного огня

© Sputnik. Михаил Фомичев
Новости
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Заявление армянского священника привело к перепалке с представителем коптской церкви. Спор между двумя священниками происходил во время съемок репортажа в Храме Гроба Господня.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Представитель армянской патриархии священник Самуил Агоян в интервью израильскому журналисту рассказал, как происходит сошествие "благодатного огня". По его утверждению, он трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на портал Новости Израиля.

"Бог творит чудеса, но не на потеху людям", — сказал Агоян.

Вид на Храм Гроба Господня в Иерусалиме
© Sputnik Роберт Джопуа
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Это заявление разозлило представителя коптской церкви, который стоял в момент интервью рядом с армянским священником и потребовал немедленно остановить съемку.

"Остановите камеру, он лжет!" — потребовал священник.

Агоян возразил, что копты, в отличие от армян, при зажигании огня не присутствуют, но священник продолжил обвинять армянского коллегу во лжи.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме.




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