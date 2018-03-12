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США хотят проинспектировать Абхазию с воздуха с помощью Грузии

© Фото: из коллекции Нино Мелия
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Инспекция воздушного пространства по инициативе США планируется в ходе проверочных полетов, однако решение по их возобновлению пока не принято.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. США с помощью Грузии планирует проинспектировать воздух над Абхазией и Южной Осетией в ходе проверочных полетов по открытому небу, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник, однако решение по возобновлению полетов не принято.

"Пока решение по возобновлению полетов не удается принять. Грузия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. При этом США с помощью Грузии хотят провести инспекцию с воздуха Абхазии, Южной Осетии и прилегающих к ним пограничных районов России, несмотря на то, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами и не участвуют в договоре по открытому небу", — уточнил источник.

Известно, что  договор по открытому небу между Россией и Грузией находится под угрозой. При этом, по мнению военно-дипломатического источника, за Грузией "стоят США".

В конце декабря военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что наблюдательные полеты по договору по открытому небу (ДОН) в 2018 году находятся на грани срыва из-за нежелания Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения.

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Вместе с тем Россия готова принять ответные меры, ограничив для США с 1 января 2018 года число аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям.

"Число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено. Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", — ранее заявлял источник.

Он уточнил, что речь, в частности, шла о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США в том, что Россия нарушает договор по открытому небу, и была вынуждена пойти на ряд ответных ограничений с 1 января, о чем уведомила американскую сторону.

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Захарова уточнила, что "российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США".

Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была отправлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года, в рамках которого ее участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.




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