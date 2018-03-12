К обороне готовы: российские военные в Абхазии сдали проверку по физподготовке

Весь личный состав российской военной базы Южного военного округа в Абхазии сдал квартальную проверку по физической подготовке. Масштабные проверки всего личного состава планируется провести всего пять раз в течение текущего года.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Военнослужащие выполнили нормативы по трем упражнениям, определяющим быстроту, силу и выносливость, в том числе бег на 100 метров, 3 и 5 километров, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Критерии определялись в соответствии с возрастной группой сдающего, по принципу, чем старше — тем больше упражнений для выбора, каждый сдал по 3 упражнения. Спортивные мероприятия проходили в течение недели.

Также выполнялись упражнения военно-прикладных навыков – метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

В частности, солдаты, сержанты и офицеры на время выполняли марш-броски с оружием на 5 и 10 километров, отрабатывали специальные комплексы приемов армейского рукопашного боя с автоматами и штык-ножами.

© Фото: Пресс-служба ЮВО Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии на черноморском побережье сдали квартальную проверку по физической подготовке

В текущем году весь личный состав базы пять раз будет привлечен к масштабным проверкам уровня физической подготовленности – четыре квартальные и годовая итоговая проверка.

Мотивация военнослужащих к повышению своей физической подготовленности основана на конкретной системе материального поощрения. Военнослужащие, сдающие экзамен по физподготовке на отлично и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.

В текущем году надбавку за успехи в спорте получают до 200 военнослужащих соединения. Среди них — три мастера спорта, десять кандидатов в мастера спорта и более 150 квалифицированных разрядников.