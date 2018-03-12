13:57 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии на черноморском побережье сдали квартальную проверку по физической подготовке

К обороне готовы: российские военные в Абхазии сдали проверку по физподготовке

© Фото: Пресс-служба ЮВО
Новости
Получить короткую ссылку
5210

Весь личный состав российской военной базы Южного военного округа в Абхазии сдал квартальную проверку по физической подготовке. Масштабные проверки всего личного состава планируется провести всего пять раз в течение текущего года.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Военнослужащие выполнили нормативы по трем упражнениям, определяющим быстроту, силу и выносливость, в том числе бег на 100 метров, 3 и 5 километров, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Критерии определялись в соответствии с возрастной группой сдающего, по принципу, чем старше — тем больше упражнений для выбора, каждый сдал по 3 упражнения. Спортивные мероприятия проходили в течение недели. 

Также выполнялись упражнения военно-прикладных навыков – метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и  преодоление полосы препятствий.
В частности, солдаты, сержанты и офицеры на время выполняли марш-броски с оружием на 5 и 10 километров, отрабатывали специальные комплексы приемов армейского рукопашного боя с автоматами и штык-ножами.

Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии на черноморском побережье сдали квартальную проверку по физической подготовке
© Фото: Пресс-служба ЮВО
Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии на черноморском побережье сдали квартальную проверку по физической подготовке

В текущем году весь личный состав базы пять раз будет привлечен к масштабным проверкам уровня физической подготовленности – четыре квартальные и годовая итоговая проверка.

Мотивация военнослужащих к повышению своей физической подготовленности основана на конкретной системе материального поощрения. Военнослужащие, сдающие экзамен по физподготовке на отлично и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.

В текущем году надбавку за успехи в спорте получают до 200 военнослужащих соединения. Среди них — три мастера спорта, десять кандидатов в мастера спорта и более 150 квалифицированных разрядников.

Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии на черноморском побережье сдали квартальную проверку по физической подготовке
© Фото: Пресс-служба ЮВО
Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии на черноморском побережье сдали квартальную проверку по физической подготовке



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Урбанович
    Безотказная власть

    Премьер-министр Латвии из-за близости выборов не способен отказаться от всевозможных провокационных предложений, считают в оппозиции.

  • Факельное шествие, архивное фото
    Литва - для литовцев

    Литовские национал-патриотические организации устроили в Вильнюсе шествие в День восстановления независимости, скандируя лозунг "Литва – для литовцев".

  • Teodor Meleșcanu
    Силы не имеют

    Глава МИД Румынии заявил, что декларации об объединении с Румынией, принятые в некоторых селах Молдовы, не имеют никакой юридической ценности.

  • Город Душанбе, архивное фото
    Первый исламский

    Первый исламский банк может заработать в Таджикистане уже в текущем году – соответствующие вопросы обсудили все заинтересованные стороны.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Порешали

    Глава Таджикистана Эмомали Рахмон после встречи президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что между странами не осталось нерешенных вопросов.

  • Студенты на лекции. Гуманитарный корпус
    Финн вам!

    В Таллиннском университете отменен набор студентов на специальность "финский язык и культура" – как эстонцы решили сэкономить на ближайшем соседе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
В одном из хорватских кафе установили статую Чака Норриса
Актеру Чаку Норрису поставили памятник в Загребе
Карта ремонта дорог в Абхазии
Карта ремонта дорог Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia