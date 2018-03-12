13:54 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Илон Маск

Илон Маск представил проект подземного электробуса

© AFP 2018/ ERIC PIERMONT
Новости
Получить короткую ссылку
2301

Знаменитый изобретатель и эксцентричный миллиардер продемонстрировал на презентации концепт подземного транспорта.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Илон Маск, владелец и основатель корпораций Tesla и SpaceX впервые показал, как может выглядеть его проект переноса городского транспорта в подземные тоннели, специально проложенные под мегаполисами.

Об этом проекте Маск говорит давно, однако на презентации стало ясно, что концепция серьезно поменялась. Если раньше речь шла о переносе под землю личного транспорта, чтобы разгрузить городские магистрали, то теперь речь идет об общественном электротранспорте. Маск вовремя сообразил, что если пробки, которые создают личные автомобили, переместятся с поверхности под землю, то лучше не станет, станет хуже.

​На презентации Маск заявил, что скорость передвижения электробусов составит до 241 километров в час, это невероятная скорость для любого большого города.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Урбанович
    Безотказная власть

    Премьер-министр Латвии из-за близости выборов не способен отказаться от всевозможных провокационных предложений, считают в оппозиции.

  • Факельное шествие, архивное фото
    Литва - для литовцев

    Литовские национал-патриотические организации устроили в Вильнюсе шествие в День восстановления независимости, скандируя лозунг "Литва – для литовцев".

  • Teodor Meleșcanu
    Силы не имеют

    Глава МИД Румынии заявил, что декларации об объединении с Румынией, принятые в некоторых селах Молдовы, не имеют никакой юридической ценности.

  • Город Душанбе, архивное фото
    Первый исламский

    Первый исламский банк может заработать в Таджикистане уже в текущем году – соответствующие вопросы обсудили все заинтересованные стороны.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Порешали

    Глава Таджикистана Эмомали Рахмон после встречи президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что между странами не осталось нерешенных вопросов.

  • Студенты на лекции. Гуманитарный корпус
    Финн вам!

    В Таллиннском университете отменен набор студентов на специальность "финский язык и культура" – как эстонцы решили сэкономить на ближайшем соседе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
В одном из хорватских кафе установили статую Чака Норриса
Актеру Чаку Норрису поставили памятник в Загребе
Карта ремонта дорог в Абхазии
Карта ремонта дорог Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia