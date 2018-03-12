Чувствительная страничка Олимпиады: Путин о "захвате" турецкого самолета

Владимир Путин уточнил, что 7 февраля 2014 года он получил звонок от сотрудников спецслужб о захвате самолета, когда он ехал в автобусе вместе с руководителями МОК на стадион "Фишт" в Сочи.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. За час до открытия Олимпиады в Сочи президенту России Владимиру Путину сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в столицу зимних Олимпийских игр, сообщает РИА Новости.

"Это такая очень чувствительная страничка истории Олимпиады. Мы не случайно об этом не говорим", — сказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Путин", выложенном в соцсетях.

Президент уточнил, что 7 февраля 2014 года он получил звонок от сотрудников спецслужб о захвате самолета, в тот момент, когда он ехал в автобусе вместе с руководителями МОК на стадион "Фишт" в Сочи.

Директор ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, рассказал в фильме, что пилоты лайнера турецкой авиакомпании Pegasus успели сообщить, что у одного из пассажиров бомба, и он требует держать курс на Сочи. Боевую авиацию подняли в воздух.

"Я спросил (Бортникова): что вы предлагаете? И ответ ожидаемый: в соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации, <…> — сбить", — продолжил рассказ Путин. Владимир Путин рассказал, что до полного выяснения деталей гостям ничего не сообщал, а спустя несколько минут ему снова позвонили.

© Фото: из архива Геворга Мирзаян Безответственность Турции или происки Америки: кто виновен в атаке на Су-25

"Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро там садится", — заявил Путин.

В фильме Андрея Кондрашова Путин также рассказал, как ему удается не терять самообладания даже в сложные моменты.

"Когда человек выходит из себя, он проявляет слабость. Человек в моем положении не имеет права слабость проявлять", — сказал глава государства.

Вместе с тем президент пошутил, что с ним не стоит спорить. На шуточный вопрос почему, неужели это опасно, Путин сказал: "Нет". И добавил, что пошутил про то, что с ним спорить не нужно.

Путин также заявил, что умеет прощать, но не все.

Андрей Кондрашов поинтересовался, что именно нельзя простить. "Предательство", — ответил глава государства.

При этом он отметил, что не может пожаловаться на то, что сталкивался с серьезными событиями, которые можно назвать предательством. "Может быть, я выбирал таких людей, которые на это не способны", — сказал президент.

Россия, сказал глава государства, не согласна с тем, что Запад указывает ей на место, любые национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов.

"Нам пытаются всегда показать, где наше место, нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса: у кого чье место и где, и чьи национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога", — подчеркнул он.

Говоря о Крыме и Севастополе, Путин подчеркнул, что никогда не вернутся в состав Украины.

"Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — сказал президент в фильме "Путин".

При этом президент признался, что не сомневался во введении санкций против России из-за Крыма. Вопрос был только в том, в какой форме это будет сделано, добавил глава.

Президент также подчеркнул, что необходимо очень бережно относиться к истории и не допускать подмен.

В фильме о Путине говорят мировые лидеры, известные общественные и политические деятели. Об отношениях с президентом рассказал и премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Если говорить о чувстве локтя, оно всегда присутствовало и у меня с того момента, как мы познакомились", — отметил он. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, в свою очередь, заявил, что никогда бы не хотел быть президентом России, потому что это — "самое сложное, что можно представить в политике".





