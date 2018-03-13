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Выдача российских полисов ОМС

Солнцев: в Абхазии откроют шесть пунктов выдачи полисов ОМС

© Sputnik. Тарас Литвиненко
Новости
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Какие права на медицинскую помощь будут иметь граждане РФ, проживающие в Абхазии, сколько пунктов выдачи полисов ОМС будут открыты в республике, об этом в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Управления правовой и международной деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования Николай Солнцев.

Sputnik

— Как будет проходить процедура получения и выдачи полисов обязательного медицинского страхования для граждан России, постоянно проживающих на территории  Абхазии?

Полис ОМС, архивное фото
© Sputnik. Тарас Литвиненко
Полисы обязательного медицинского страхования будут выдавать в Абхазии

— В целях реализации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации обязательного медицинского страхования на территории Абхазии страховыми медицинскими организациями будут созданы пункты выдачи полисов.

Предварительно планируется, что будет организована работа шести пунктов. Они будут располагаться в разных районах республики.

Какое количество граждан России проживет в Абхазии, сколько человек могут претендовать на получение полисов?

— При планировании бюджетных средств на данные цели использовали данные, которые нам предоставила Республика Абхазия. По предварительным данным – это около 190 тысяч человек, на которые предусмотрены соответствующие бюджетные ассигнования бюджетной системы Российской Федерации. И соответственно то количество людей, на которых мы рассчитываем при получении медицинских полисов ОМС.

Какие документы нужны? 

— Документы необходимы следующие: паспорт гражданина Российской Федерации, внутренний или заграничный, и паспорт гражданина Республики Абхазия.

Когда начнется сам процесс выдачи?

— Соглашением установлены конкретные сроки, когда должны быть открыты пункты выдачи полисов и когда начнется процесс выдачи полисов ОМС. Это три месяца с момента ратификации Соглашения.

Началась ли какая-либо работа с Минздравом Абхазии, что потребуется от представителей Министерства здравоохранения Абхазии?
— Мы заблаговременно начали работу по подготовке Соглашения. Находимся в тесном контакте и взаимоотношении с Министерством здравоохранения Республики Абхазия. Наши специалисты неоднократно выезжали на территорию Республики  Абхазия. Обсуждали широкий круг вопросов, непосредственно связанный с выдачей полисов, открытием пунктов выдачи полисов. Поэтому понимание у обеих сторон присутствуют о том, что мы должны выполнить положения Соглашения на высоком уровне. 

На какую помощь могут рассчитывать обладатели медицинских полисов?

— Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Абхазии, будут иметь ровно такой же объем прав на получение бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, как и другие граждане России.

Рассматриваемая категория граждан будет иметь права на медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС и территориальную программу обязательного медицинского страхования того региона, где они будут застрахованы.

— Где смогут получать помощь обладатели полисов?

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© Fotolia/ Mrallen
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— Обладатели полюсов смогут получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации. Положений в Соглашении, предусматривающих территориальное ограничение, где они могут получить медпомощь, нет.

Получается, для того чтобы получить медицинскую помощь по полису, граждане России, проживающие в Абхазии, должны выехать в Краснодарский край или в ближайшую Адыгею. Правильно?

— Если они будут застрахованы в Краснодарском крае. Здесь надо понимать, о какой помощи ведем разговор. Если это какая-то первичная помощь, то необходимо будет прикрепиться к какой-нибудь поликлинике в Российской Федерации и получить медпомощь.

Если же мы говорим о помощи высокотехнологичной, то в рамках Соглашения предусмотрен механизм, будет разработано дополнительное соглашение между министерствами здравоохранения Абхазии и Краснодарского края, который урегулирует порядок направления граждан Российской Федерации, проживающих на территории Абхазии, в медицинские организации, находящие на территории России. Это дополнительный механизм, который позволит не прикрепляться к какой-то поликлинике в России, но при этом направляться на получение медицинской помощи в Россию.




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