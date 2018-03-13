США планируют нанести удар по Дамаску

США планируют после провокации боевиков в Восточной Гуте обвинить Дамаск в применении химического оружия и представить "доказательства" массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и "поддерживающего его российского руководства".

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Провокацию боевиков в Восточной Гуте могут использовать США в качестве повода для удара по правительственным кварталам Дамаска, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Генштаба Валерия Герасимова.

"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента", — сказал генерал.

По его словам, на месте уже находятся активисты "Белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции.

"Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрисс", — подчеркнул Герасимов.

В качестве ответной меры Вашингтон, отметил Герасимов, "планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".

Глава Генштаба напомнил, что в Дамаске сейчас находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военные полицейские.