С молотка: алмаз "гигант" продали за 40 миллионов долларов

Драгоценный камень обнаружили в январе 2017 года на руднике Летсенг в африканском королевстве Лесото. Камень "Легенда Лесото" - один из пяти самых больших, ранее найденных в мире алмазов.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Один из алмазов "гигантов" продан на торгах в бельгийском городе Антверпен за 40 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую алмазодобывающую компанию Gem Diamonds Ltd.

Драгоценный камень был обнаружен в январе этого года на руднике Летсенг в африканском королевстве Лесото.

Камень имеет цвет D и относится к типу IIа, то есть, это бесцветный алмаз почти без примесей. Он получил название "Легенда Лесото" (Lesotho Legend).

"Gem Diamonds рада сообщить, что алмаз исключительного качества массой в 910 каратов… достиг стоимости 40 миллионов долларов на торгах в Антверпене, которые прошли 12 марта 2018 года", — сообщила компания.

​Рудник Летсенг является совместной собственностью Gem Diamonds и правительства Лесото. В 2006 году здесь был найден алмаз "Обещание Лесото" весом в 603 карата — пятнадцатый по величине за всю историю добычи алмазов в мире.