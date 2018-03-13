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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян прокомментировала предложение британских властей лишить RT лицензии

© Sputnik. Владимир Трефилов
Новости
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В понедельник несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала предложение британских парламентариев отобрать у телеканала лицензию, сообщает РИА Новости.

"Май диар френдз! Хайли лайкли Великобритания отнимет у нас лицензию на вещание. Давно искали повод, вот нашли. Хайли лайкли Россия ответит зеркально. Хайли лайкли после этого британцы обвинят Россию в политических репрессиях против свободных СМИ. Ч. т. д.", — заявила Маргарита Симоньян.

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Фразу "хайли лайкли" (highly likely — "весьма вероятно". — Прим. ред.) накануне произнесла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, говоря об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. По ее словам, к инциденту "весьма вероятно" причастна Россия. Никаких доказательств политик не предоставила. Москва назвала заявление Мэй провокацией.

Телеканал, комментируя ситуацию, заявил, что такие действия нанесут вред самим британцам и усилят поляризацию общества.

На сайте RT говорится, что он уже много лет "показывает чрезвычайно важные, но нерассказанные истории", а также становится площадкой для выступления тех людей, которых основные средства массовой информации исключили из публичных обсуждений.




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