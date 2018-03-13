Возможно красный: Эйфелеву башню хотят перекрасить

За свою 129-летнюю историю Эйфелева башня была перекрашена 19 раз.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Эйфелеву башню возможно перекрасят в красный, чтобы вернуть ей изначальный облик, сообщает RT, со ссылкой на французскую газету Le Parisien.

По данным издания в Министерстве культуры Франции изучат все цвета, в которые когда-либо была окрашена башня.

За свою 129-летнюю историю она была перекрашена 19 раз.

«Мы переоткроем и возродим старые цвета, восстановив её прежний вид. Это даст некоторую пищу для размышлений о том, стоит ли добавлять что-то к нынешнему оттенку», — заявил эксперт.

На Эйфелевой башне ранее появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин.