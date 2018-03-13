Захарова: британские СМИ не будут работать в России, если Лондон закроет RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии Россия ответит зеркально.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон закроет телеканал RT, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT", — заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Несколько парламентариев призвали британское правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании, Мэй не дала прямого ответа, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.

Телеканал RT ответил на призыв британских парламентариев ограничить деятельность СМИ и отметил, что ограничение его деятельности в Великобритании ведет к еще большей поляризации в обществе.