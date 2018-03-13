01:09 14 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова: британские СМИ не будут работать в России, если Лондон закроет RT

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Новости
Получить короткую ссылку
3320

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии Россия ответит зеркально.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон закроет телеканал RT, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT", — заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Несколько парламентариев призвали британское правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании, Мэй не дала прямого ответа, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.

Телеканал RT ответил на призыв британских парламентариев ограничить деятельность СМИ и отметил, что ограничение его деятельности в Великобритании ведет к еще большей поляризации в обществе.

По теме

Симоньян прокомментировала предложение британских властей лишить RT лицензии
Великобритания и Франция договорились сообща реагировать на агрессию России
Два возможных объяснения: Мэй в парламенте говорит об отравлении Скрипаля
Совфед о заявлении Мэй: все запасы газа "Новичок" давно уничтожены



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Анатолий Бибилов
    К провокациям готовы!

    Попытки дестабилизировать обстановку в Южной Осетии накануне выборов президента России не возымеют успеха, заявил глава республики.

  • Айсель Мамедова
    Кто так поет?

    Песню "X my heart", с которой азербайджанская исполнительница Айсель Мамедова выступит на "Евровидении", изменили после критики в социальных сетях.

  • Здание Национального здания Армении
    Парламентский диалог

    Армянские и российские парламентарии обсуждают в Ереване перспективы ЕАЭС, как наиболее интересного и динамично развивающегося объединения.

  • Генеральная прокуратура РК
    "Охота" началась

    Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.

  • Видеомост Научными проектами бишкекских школьников заинтересовались в России
    Дружеская поддержка

    Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
    Только тешатся

    Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.

  • Задержание представителей антифашистских организаций на марше легионеров Waffen SS в 2017 году
    Все для наци

    Шествие националистов в честь легионеров войск СС в Латвии пройдет без ограничений, а вот антифашистам придется изменить либо место, либо время акции.

  • Виктор Орлов, президент литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты
    Без суда

    Почему власти Вильнюса не останавливает отсутствие решения суда о сносе монумента советским воинам на Антакальнисском кладбище?

  • Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    Фактор нестабильности

    Фактором дестабилизации служит не "Северный поток-2", а расширение НАТО и открытие офисов этой организации в нейтральных странах, заявил президент Молдовы.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Тщательнее надо!

    Президент Таджикистана раскритиковал прокуроров, из-за слабого контроля которых банки не могут вернуть сбережения населению.

  • Прибытие мигрантов из Средней Азии
    Конвейерная отправка

    После России, Польши, Южной Кореи и Японии узбекские структуры занялись организованной отправкой трудовых мигрантов в Германию, Казахстан и Султанат Оман.

  • Заседает Нарвское горсобрание
    Ни слова по-русски!

    Как депутатам самого русского города Эстонии, где на эстонском языке говорит меньше двух процентов населения, запрещают использовать родную речь.

  • Анатолий Бибилов
    К провокациям готовы!

    Попытки дестабилизировать обстановку в Южной Осетии накануне выборов президента России не возымеют успеха, заявил глава республики.

  • Айсель Мамедова
    Кто так поет?

    Песню "X my heart", с которой азербайджанская исполнительница Айсель Мамедова выступит на "Евровидении", изменили после критики в социальных сетях.

  • Здание Национального здания Армении
    Парламентский диалог

    Армянские и российские парламентарии обсуждают в Ереване перспективы ЕАЭС, как наиболее интересного и динамично развивающегося объединения.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Туристы из Польши купаются в Мертвом море, Израиль, Западный берег
Завораживающая красота Мертвого моря
Закон термодинамики и марсианский колодец: как совместили несовместимое на выставке 1+1
Закон термодинамики и марсианский колодец: как совместили несовместимое на выставке "1+1"
Карта ремонта дорог в Абхазии
Карта ремонта дорог Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia