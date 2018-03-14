Пятилетняя девочка пропала в Адлере: более 1000 человек задействовано в поисках

В районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина, информация об этом поступила 14 марта в 00.30.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Пропавшую Веронику Тришкину ищут более 1000 человек, в числе которых 500 полицейских, 74 сотрудника МЧС, а также "Кубань-СПАС", службы спасения города, Росгвардия и местные жители, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию. К спасателям информация поступила еще через 2,5 часа. Незамедлительно к месту происшествия были направлены три смены спасателей ЮРПСО МЧС России. На данный момент к поиску в горно-лесной местности привлечены 74 спасателя МЧС, в том числе, кинологические расчеты", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пятилетней девочки. По предварительным данным, во вторник девочка ушла из дома, расположенном по улице Главной в селе Бестужевском, и до настоящего времени не вернулась.

"По данному факту незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки. С целью установления обстоятельств исчезновения малолетней следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)", — отметили в СУСК. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления.

Как сообщается в телеграм канале "Сочи онлайн", отчим девочки, который отправился на поиски падчерицы ночью, также пропал и его поиски продолжаются.

Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.