Поисковики опровергли информацию об обнаружении девочки, пропавшей в Сочи

В районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина, информация об этом поступила 14 марта в 00.30.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Появившаяся в соцсетях информация о том, что пропавшая в Сочи девочка Вероника Тришкина найдена, не соответствует действительности, сообщила Sputnik корреспондент телеканала Макс24 Алина Инкина.

© Sputnik. Игорь Зарембо Пятилетняя девочка пропала в Адлере: более 1000 человек задействовано в поисках

"Эта информация является ложной, потому что в штабе по ее поиску подтвердили, что на данный момент девочку обнаружить не удалось", — добавила она.

По словам Инкиной, сейчас все экстренные службы задействованы в поисках пропавшей девочки.

"Все службы подняты по тревоге, работают спасательные отряды, это МЧС и Росгвардия, в том числе большое количество отрядов волонтеров, собак. Нам удалось пройти в дом, где проживала семья, по обстановке внутри дома можно сказать, что семья неблагополучная, потому что везде антисанитария, алкогольные напитки", — поделилась она наблюдениями.

Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. По предварительным данным, во вторник 13 марта девочка ушла из дома в селе Бестужевское и до настоящего времени не вернулась.

"За ночь перед тем, как пропала девочка, у ее мамы родился третий ребенок. В доме с отчимом оставался полуторогодовалый ребенок и девочка, которую на данный момент разыскивают. На данный момент также разыскивается и отчим девочки, потому что по сводке МВД он также пропал. Соседи говорят, что он убегал", — сказал Алина Инкина.

Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.